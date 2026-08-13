Pfm, la leggenda del prog italiano questa sera a Mesoraca. Ingresso gratuito

Un appuntamento imperdibile, un evento destinato a segnare a fuoco l’estate calabrese: il 13 agosto, Mesoraca si prepara ad accogliere la Premiata Forneria Marconi, la band progressive italiana più celebre e celebrata al mondo. Il concerto, che si terrà nella suggestiva cornice di piazza Turra, sarà un regalo speciale alla comunità e ai visitatori: un evento a ingresso libero, fortemente voluto dal sindaco Annibale Parise e dal presidente del Consiglio comunale Antonio Ferrazzo, delegato al Turismo, per elevare il prestigio della proposta culturale di Mesoraca. “Doppia traccia” non è un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva in due atti che attraversa l’anima della musica italiana. La Pfm trascinerà il pubblico in un viaggio senza tempo: la prima parte sarà un’esplosione di energia con i capolavori che hanno fatto la storia del rock progressivo, da Impressioni di settembre a È festa, passando per l’intensità de La carrozza di Hans. La seconda parte sarà un commovente e magistrale tributo a Faber: con Pfm canta De André, la band riporterà in vita la poesia immortale di Fabrizio De André, in un abbraccio tra rock e cantautorato che non smette mai di emozionare. La Pfm è un’entità sonora in continua evoluzione. Grazie a un’intesa telepatica tra i musicisti e a una maestria tecnica che ha dell’incredibile, ogni serata diventa un evento irripetibile, dove la freschezza dell’improvvisazione si fonde con il rigore della musica classica e la potenza del rock. Il tour è il culmine del legame viscerale e storico con De André, celebrato anche nel recente “Pfm canta De André anniversary”, testimonianza di un sodalizio artistico che ha cambiato per sempre il volto della musica italiana. A Mesoraca, sul palco, si consumerà il rito della grande musica: a guidare la carovana saranno Franz Di Cioccio alla voce e batteria e Patrick Djivas al basso, affiancati da una formazione di fuoriclasse composta da Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Giacomo Castellano ed Eugenio Mori. A rendere la serata ancora più magica, la presenza di due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli e Luca Zabbini.