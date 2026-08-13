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Serra Comics & Co. 2026: decine di migliaia di visitatori conquistano Serra San Bruno. La III Edizione consacra il festival tra i grandi appuntamenti della cultura pop calabrese

Si è conclusa con un successo straordinario la III Edizione del Serra
Comics & Co., che nei giorni di sabato 8 e domenica 9 agosto ha trasformato il centro storico di Serra San
Bruno in un grande villaggio dedicato al fumetto, all’illustrazione, al doppiaggio, al cosplay, al gaming e
alla cultura pop.
Sono state decine di migliaia le persone che, nell’arco delle due giornate, hanno raggiunto Serra San
Bruno, affollando le piazze, il Corso Umberto I, il Giardino Comunale, l’Anfiteatro e Palazzo Chimirri.
Un’affluenza straordinaria che ha coinvolto visitatori provenienti da tutta la Calabria e da numerose regioni
italiane.
Con oltre 4.500 metri quadrati di centro storico coinvolti, cinque piazze, l’intero Corso Umberto I, il
Giardino Comunale, l’Anfiteatro e Palazzo Chimirri, la III Edizione ha dato vita a un vero e proprio festival
diffuso, capace di intrecciare fumetto, illustrazione, doppiaggio, cosplay, gaming, musica, divulgazione
scientifica, fantasy, natura e valorizzazione del territorio.
Oltre 65 stand hanno animato il centro storico tra fumettisti, illustratori, artisti, editori, librerie, fumetterie,
associazioni e realtà del mondo geek, affiancati da mostre, videogames e retrogaming, tornei, area
LEGO, giochi da tavolo, Escape Book, rievocazioni medievali, tiro con l’arco, area food ed escursioni
naturalistiche alla scoperta del Parco Naturale Regionale delle Serre.
Un festival sempre più connesso con la grande rete della cultura pop
Uno degli elementi che hanno caratterizzato la III Edizione è stata la capacità del Serra Comics & Co. di
consolidare e ampliare una rete di collaborazioni con importanti realtà del panorama nazionale.
È proseguita anche nel 2026 la collaborazione con la Palermo Comic Convention, già avviata nella
precedente edizione, rafforzando un rapporto tra due manifestazioni che condividono la volontà di
promuovere il fumetto, l’intrattenimento e la cultura pop.
La III Edizione ha inoltre segnato un importante traguardo sul piano culturale con il gemellaggio con
l’Associazione Sentieri Tolkieniani, nato per sviluppare un percorso comune di valorizzazione e
divulgazione dell’opera di J.R.R. Tolkien. Il gemellaggio ha portato a Serra San Bruno gli studiosi Pierluigi
Cuccitto e Antonino Intagliata, protagonisti di un incontro dedicato all’universo della Terra di Mezzo, oltre
alla mostra Visioni della Terra di Mezzo – Tolkien e Il Signore degli Anelli, dedicata alle opere di Sara Elia.
Particolarmente significativa è stata inoltre la collaborazione con la Polizia di Stato, presente alla III
Edizione del Serra Comics & Co. con uno stand dedicato e con Il Commissario Mascherpa, protagonista
della fortunata graphic novel curata ed edita dalla rivista ufficiale Poliziamoderna. La presenza della
Polizia di Stato ha rappresentato un importante momento di incontro tra istituzioni e pubblico, portando
all’interno della manifestazione anche temi legati alla legalità e alla cittadinanza.
Dal doppiaggio alla divulgazione: un programma ricco di talk e incontri
Il palco dell’Anfiteatro ha ospitato un ricco calendario di talk, interviste, incontri, presentazioni editoriali e
spettacoli, con protagonisti del mondo del doppiaggio, della divulgazione scientifica, del fumetto,
dell’illustrazione e della cultura pop.
Grande attenzione per Leonardo Graziano, storica voce italiana di Naruto Uzumaki, Sheldon Cooper di
The Big Bang Theory e Killua di Hunter × Hunter, e per Valeriano Corini, doppiatore di Dustin Henderson
nella serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, di Okarun in DanDaDan e di numerosi altri
personaggi dell’animazione contemporanea. I due doppiatori sono stati protagonisti di interviste, sessioni
di doppiaggio dal vivo, incontri con il pubblico e firmacopie.
Spazio alla divulgazione e alla tecnologia con Danilo Lucirino, Spiegabro, creator digitale e fondatore del
progetto Is It Possible?, e con Lorenzo Gagliardi, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e
fondatore del progetto Non è la Zebra, protagonista del talk La scienza comportamentale di How I Met
Your Mother, dedicato a psicologia, bias cognitivi e cultura pop.
Tra gli appuntamenti dedicati al mondo dell’editoria, particolare rilievo ha avuto il talk di Galileo Editore,
dedicato al tema “Fumetto, illustrazione ed editoria indipendente”. Un confronto dedicato al percorso che
porta un’idea a trasformarsi in un libro, una graphic novel o un volume illustrato, raccontando il mondo
dell’editoria indipendente e le opportunità offerte ai nuovi talenti. Protagonisti dell’incontro sono stati
Angelo Gallo, Maria Soria, Marco Serravalle e Fabiana Barreca, che hanno affrontato temi legati alla
creatività, alla pubblicazione, alla collaborazione tra autori ed editori e ai nuovi percorsi professionali nella
narrazione per immagini.
Tra gli special guest Shorii, content creator dedicato ad anime, manga e cultura pop giapponese, e
Shizen, artista, cantante e performer tra le protagoniste della scena idol italiana, che ha portato sul palco
uno spettacolo musicale dedicato alle più amate sigle anime e alla musica pop giapponese.
Grande spazio anche al fumetto e all’illustrazione con Veronica Guitti, prima donna nella storia della
celebre serie Alan Ford a realizzare un albo della storica testata, la mangaka Fabiana Barreca, gli
illustratori Aldo Pipicelli e Dario Tavormina, oltre agli studiosi Pierluigi Cuccitto e Antonino Intagliata,
protagonisti degli appuntamenti dedicati all’universo di Tolkien.
Cosplay, fantasy e cultura pop per tutte le generazioni
Grande partecipazione anche per il Contest Cosplay, uno degli appuntamenti più attesi della
manifestazione, con una giuria composta da cosplayer di rilievo nazionale e internazionale.
Tra i giudici Novareey, che nel 2025 ha rappresentato l’Italia al Cosplay World Masters conquistando il
primo posto alla COMICON Challenge Pro, e che nel 2026 si è classificata seconda alle selezioni italiane
per il Nordic Cosplay Championship e per la Yamato Cup. In giuria anche Mary Avril, premiata con il
riconoscimento “The Best” al MessinaCon e al Lamezia Comics, e Bitter Choco, vincitrice della Menzione
Speciale per l’Interpretazione al Nuvola Comics 2026.
Il programma ha inoltre proposto mostre, presentazioni editoriali, incontri con autori, spettacoli musicali e
numerose attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.
Cultura, territorio e responsabilità sociale
La III Edizione ha confermato la volontà dell’Associazione Serra Comics di costruire un evento capace di
unire intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio.
Tra le iniziative più importanti il Contest Internazionale di Illustrazione e Fumetto “Mangiatorella e Parco
delle Serre”, promosso da Mangiatorella S.p.A. e dal Parco Naturale Regionale delle Serre in partnership
con l’Associazione Serra Comics e con il festival Serra Comics & Co., con l’obiettivo di valorizzare il
patrimonio naturalistico, storico e culturale delle Serre attraverso il linguaggio dell’illustrazione e del
fumetto.
Nel corso della manifestazione si è svolta inoltre la presentazione ufficiale del Contest, con gli interventi
del dott. Francesco Federico, in rappresentanza di Mangiatorella S.p.A., e del Commissario del Parco
Naturale Regionale delle Serre, dott. Francesco Costantino.
Spazio anche alla campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo “Il peso delle
parole”, promossa dall’Associazione Arte che Parla, a conferma dell’impegno del Serra Comics & Co. nel
coniugare cultura pop, intrattenimento e responsabilità sociale.
Serra San Bruno al centro della cultura pop calabrese
Il successo della III Edizione rappresenta un risultato importante non soltanto per l’Associazione Serra
Comics, ma per l’intero territorio.
Le decine di migliaia di visitatori, la partecipazione di ospiti e artisti provenienti da diverse parti d’Italia, gli
oltre 65 espositori e il crescente numero di collaborazioni confermano la capacità del Serra Comics & Co.
di affermarsi come uno dei principali appuntamenti dedicati alla cultura pop della Calabria, trasformando
la manifestazione in uno strumento di aggregazione, promozione culturale e valorizzazione turistica del
territorio.
Per due giornate Serra San Bruno è diventata un punto di riferimento per migliaia di appassionati, giovani
e famiglie, creando un ponte tra il mondo del fumetto e dell’intrattenimento e il patrimonio storico, culturale
e naturalistico delle Serre.
Il claim “Dove la fantasia diventa realtà”, scelto per il Manifesto Ufficiale della III Edizione, è stato il filo
conduttore di una manifestazione che continua a crescere e a costruire, edizione dopo edizione, una
propria identità nel panorama della cultura pop italiana.

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