Tonno Callipo, Giulia Colombo: “Con lavoro e impegno avremo grandi soddisfazioni”

Tutta la vitalità dei suoi 19 anni in attacchi e schiacciate che hanno spinto Bisceglie ad insidiare un posto per la promozione. Parliamo di Giulia Colombo, opposto lombardo che arriva alla corte della Tonno Callipo per confermarsi anche in Serie A. Saranno forse stati i 33 punti realizzati, equamente divisi negli scontri diretti tra andata e ritorno contro la Tonno Callipo, ad aver convinto coach Saja ed il ds Defina ad arruolarla per il prossimo campionato. Carica e mezzi tecnici non le mancano, l’intraprendente Colombo vuole imporsi anche a Vibo Valentia e lo dimostra pure in questa prima chiacchierata di presentazione.

Allora Giulia, domanda d’obbligo: perché hai accettato la Tonno Callipo?

“Perché fin da subito mi sono sentita in sintonia con gli obiettivi della società. La Tonno Callipo mi è apparsa una realtà solida, ben organizzata e molto stimolante. Tutte caratteristiche, data la mia età, considero fondamentali per la mia crescita. Credo che ci siano tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con le nuove compagne per costruire qualcosa di importante”.

Arrivi in una squadra ambiziosa, che A3 ti immagini?

“Mi aspetto un campionato molto competitivo, con squadre forti e ben strutturate. Sono però convinta che, attraverso il lavoro e l’impegno giornaliero, potremo toglierci molte soddisfazioni e raggiungere grandi risultati”.

Per te l’auspicato salto in Serie A: cosa ti proponi per la nuova stagione?

“Non nascondo di essere particolarmente emozionata all’idea di iniziare questa nuova stagione. Si tratta di un campionato del tutto nuovo, che mi aprirà le porte di una categoria altrettanto inedita per me. Sono pronta a mettermi in gioco ed a dare il massimo, sfruttando ogni allenamento, partita e consiglio di allenatori e compagne per crescere, migliorare e acquisire sempre maggiore fiducia e consapevolezza”.

Che impressioni hai avuto questa stagione incontrando due volte Vibo in campionato, ricordando la vostra vittoria al ritorno ed i tuoi 33 punti nelle due gare?

“L’impressione è stata estremamente positiva. Sia la gara d’andata che quella di ritorno sono state sfide intense e molto impegnative. Nella prima ci siamo trovate di fronte una formazione nel pieno della sua forza, che non ci ha permesso di esprimere al meglio il nostro gioco. Al ritorno, invece, siamo riuscite a portare a casa un sudatissimo 3-2, di cui sono molto orgogliosa. Sono felice della mia prestazione in entrambe le gare, d’altra parte riconosco di essere una giocatrice estremamente competitiva e che ama la sfida, pertanto confrontarmi con squadre così forti mi porta sempre a spingere al massimo!”.

GIULIA COLOMBO – opposto –

data di nascita 01-05-2007 – Cabiate (Como) – Altezza 181 cm –

CARRIERA

2025/26 Star Volley Bisceglie B1

2024/25 Igor Volley Trecate B2

2023/24 Amatori Atletica Orago B2

2022/23 Tecnoteam PG Cabiate C