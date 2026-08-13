Nasce a Cassano un nuovo Circolo di Sinistra Italiana

È stato costituito a Cassano all’Ionio il nuovo Circolo cittadino di Sinistra Italiana, intitolato a Enrico Berlinguer.

La nascita del Circolo rappresenta la volontà di rafforzare la presenza politica della sinistra nel territorio e di costruire uno spazio di partecipazione, confronto ed elaborazione politica aperto alla comunità.

Nel corso dell’assemblea costitutiva è stato nominato Alessio Agostini quale segretario del Circolo.

Il nuovo Circolo nasce con l’intenzione di costruire una presenza politica stabile e radicata nel territorio, capace di confrontarsi con i problemi della comunità e, allo stesso tempo, di guardare oltre la dimensione strettamente comunale.

L’obiettivo è sviluppare una sfida programmatica, superando una concezione della politica limitata alla sola opposizione o alla denuncia dei problemi. Il Circolo vuole contribuire alla costruzione di proposte, promuovere il confronto pubblico e creare occasioni di partecipazione attraverso cui coinvolgere cittadini, associazioni, realtà sociali e tutte le energie presenti nel territorio.

Al centro dell’attività politica ci saranno le principali questioni che riguardano la qualità della vita e il futuro della comunità: diritti, lavoro, sviluppo economico e sociale, servizi pubblici, sanità, tutela dell’ambiente, legalità, partecipazione democratica e contrasto alle disuguaglianze.

Particolare attenzione sarà dedicata alle questioni ambientali e alla tutela della salute, così come alle politiche di prevenzione e alla necessità di affrontare le criticità presenti nel territorio con strumenti di conoscenza, programmazione e intervento.

Il Circolo intende inoltre promuovere una riflessione sulle prospettive economiche e occupazionali, sulle opportunità per le nuove generazioni e sulla valorizzazione delle risorse locali, nella convinzione che lo sviluppo del territorio debba essere accompagnato da lavoro dignitoso, diritti e inclusione sociale. La prospettiva del Circolo non si limiterà però a Cassano all’Ionio. La volontà è quella di sviluppare una visione territoriale della Sibaritide, affrontando questioni che richiedono una capacità di programmazione e collaborazione che vada oltre i singoli Comuni. Sanità, mobilità, infrastrutture, ambiente, lavoro, turismo, agricoltura e servizi sono infatti elementi di una stessa idea di territorio e di futuro.

Il Circolo si riconosce inoltre nei valori dell’antifascismo, della Costituzione, della democrazia, della libertà e dei diritti, contrastando ogni forma di discriminazione, disuguaglianza e deriva autoritaria.

La scelta di intitolare il Circolo a Enrico Berlinguer rappresenta un riferimento a una concezione della politica fondata sulla serietà, sulla responsabilità, sulla partecipazione e sul rapporto diretto con la società. Un’eredità che il nuovo Circolo intende interpretare nel presente, attraverso un impegno concreto e quotidiano nel territorio.

Il Circolo Enrico Berlinguer vuole quindi essere un luogo aperto, nel quale discutere e confrontarsi, ma soprattutto un punto di riferimento per chi vuole contribuire alla costruzione di una prospettiva diversa per la comunità.

Un percorso che parte da Cassano all’Ionio, guarda all’intera Sibaritide e punta a costruire una sinistra capace di essere presente, concreta e propositiva, mettendo al centro le persone, i loro diritti e il futuro del territorio.