“Mare e Laghi Sicuri 2026”: entra nel vivo l’operazione della Guardia Costiera di Cetraro, congiuntamente con la Polizia Municipale e i Carabinieri di Cetraro (CS)

Entra nel vivo l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026” della Guardia Costiera

di Cetraro.

Nella mattinata odierna, prima dell’alba, personale militare dipendente

congiuntamente a personale della Polizia Municipale e la locale stazione dei

Carabinieri, e con il necessario e valido supporto del personale del Comune di

Cetraro, nell’ambito dell’operazione nazionale denominata “Mare e Laghi sicuri

2026”, in esito ad attività di polizia marittima svolta sul litorale di giurisdizione,

nel comune di Cetraro (CS), ha proceduto al sequestro amministrativo di

attrezzature balneari mantenute sull’arenile oltre gli orari consentiti dalle vigenti

normative, restituendo alla libera fruizione circa 1.000 mq di area demaniale

marittima abusivamente occupata. La sinergia tra le forze di polizia e

l’amministrazione comunale ha permesso di raggiungere il risultato auspicato

al fine di consentire alla cittadinanza di usufruire liberamente delle spiagge, e

continuerà senza sosta nei prossimi giorni con i consueti controlli di

competenza delle forze di polizia intervenute.