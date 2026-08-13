Entra nel vivo l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026” della Guardia Costiera
di Cetraro.
Nella mattinata odierna, prima dell’alba, personale militare dipendente
congiuntamente a personale della Polizia Municipale e la locale stazione dei
Carabinieri, e con il necessario e valido supporto del personale del Comune di
Cetraro, nell’ambito dell’operazione nazionale denominata “Mare e Laghi sicuri
2026”, in esito ad attività di polizia marittima svolta sul litorale di giurisdizione,
nel comune di Cetraro (CS), ha proceduto al sequestro amministrativo di
attrezzature balneari mantenute sull’arenile oltre gli orari consentiti dalle vigenti
normative, restituendo alla libera fruizione circa 1.000 mq di area demaniale
marittima abusivamente occupata. La sinergia tra le forze di polizia e
l’amministrazione comunale ha permesso di raggiungere il risultato auspicato
al fine di consentire alla cittadinanza di usufruire liberamente delle spiagge, e
continuerà senza sosta nei prossimi giorni con i consueti controlli di
competenza delle forze di polizia intervenute.
“Mare e Laghi Sicuri 2026”: entra nel vivo l’operazione della Guardia Costiera di Cetraro, congiuntamente con la Polizia Municipale e i Carabinieri di Cetraro (CS)
Entra nel vivo l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026” della Guardia Costiera