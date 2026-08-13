“Intrecci d’estate”: Alla Casa della Cultura di Lamezia Terme un campus gratuito per bambine e bambini di tutte le età per stare insieme prima dell’inizio del nuovo anno scolastico

Si chiama “Intrecci d’estate: dove ogni giorno è una nuova avventura!” l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto “Intrecci – Abitiamo il Lametino” e dedicata ai bambini e alle bambine della città. Dall’1 all’11 settembre, ogni mattina dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, l’Hub Casa della Cultura ospiterà gratuitamente attività ludiche, educative e di socializzazione, offrendo ai più piccoli uno spazio da vivere insieme prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. L’iniziativa è aperta a bambini rom e non rom e nasce dalla volontà di creare esperienze condivise capaci di avvicinare persone e famiglie attraverso la dimensione più spontanea dell’infanzia: il gioco. Conoscersi mentre si gioca, si impara e ci si diverte significa creare relazioni a partire dalla quotidianità: è proprio in questa prospettiva che “Intrecci d’estate” si inserisce nel percorso di “Intrecci – Abitiamo il Lametino”, il progetto che accompagna le persone lametine di origine rom verso il superamento del campo di Scordovillo e la costruzione di nuove condizioni di autonomia abitativa e sociale. L’accesso a una casa costituisce una tappa fondamentale di questo processo, che coinvolge allo stesso tempo le relazioni, i servizi, la scuola, il lavoro, i quartieri e tutti quegli spazi nei quali prende forma il senso di appartenenza a una comunità. Abitare una città significa infatti poterla vivere pienamente, frequentarne i luoghi, creare legami, accedere alle opportunità e riconoscersi come parte di una comunità. Da qui nasce l’attenzione del progetto verso attività capaci di coinvolgere insieme cittadini rom e non rom e di generare occasioni concrete di conoscenza reciproca. Partire dai bambini assume un valore particolare: l’infanzia offre un terreno naturale di incontro, nel quale la curiosità, il gioco e le esperienze condivise possono costruire legami che raggiungono anche le famiglie e i contesti di vita. La collocazione dell’iniziativa nei giorni che precedono la ripresa delle lezioni aggiunge un ulteriore significato: “Intrecci d’estate” vuole accompagnare i bambini verso il nuovo anno scolastico attraverso giornate di socialità, creatività e scoperta, trasformando la fine delle vacanze in un momento da condividere con vecchi e nuovi amici.

L’iscrizione è gratuita compilando il form seguente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0qI_lORPZK_h3H3ftdx61JBth0D8V7EY3NrI-b-QdGUJfdA/viewform?usp=header. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero +39 3403980328.

Il progetto Intrecci – Abitiamo il Lametino è realizzato grazie ai fondi europei della Regione Calabria, nell’ambito della programmazione PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027.