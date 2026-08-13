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Il 21 agosto il Museo Amarelli ospita ICOM Italia

Le storie personali diventano memoria collettiva quando riescono a parlare oltre chi le ha vissute. È il filo che ha attraversato il terzo appuntamento della 25esima edizione di Estate al Museo, dedicato al libro di Antonio De Florio Palopoli, e che ora accompagna il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli verso un nuovo confronto nazionale: venerdì 21 agosto sarà proprio la storica esperienza museale di Corigliano-Rossano ad ospitare il Focus Group di ICOM Italia sui musei d’impresa e sul loro impatto economico, culturale e sociale.

 

DAL MESTIERE DI CRONISTA AL RACCONTO DI SÉ

Siamo ciò che ci raccontiamo. Storie di strada e di tennis, pubblicato da Luigi Pellegrini Editore, ha chiuso il trittico agostano di Estate al Museo dopo gli incontri con Tommaso Greco e Lorenzo De Sio. Nel dialogo condotto dalla giornalista del Tg1 Gabriella Capparelli, con l’intervento del magistrato Riccardo Greco, De Florio ha ripercorso una vita trascorsa a raccontare gli altri e poi, per una volta, rivolta verso se stesso: gli affetti, il giornalismo, Rossano, i grandi avvenimenti internazionali e il tennis come metafora dell’esistenza.

 

DA ORIANA FALLACI A WIMBLEDON, UNA VITA DENTRO LE STORIE

Una lettera inviata a sedici anni a Oriana Fallaci e la risposta arrivata da New York diventano l’origine simbolica di un percorso che attraversa la carta stampata, Kabul, piazza Tienanmen e i campi di Wimbledon. Nel volume affiorano incontri con protagonisti del tennis mondiale e del giornalismo sportivo, ma soprattutto una convinzione: ogni vita cambia significato a seconda di come viene attraversata e raccontata, proprio come una pallina che assume traiettorie diverse a seconda di chi la colpisce.

 

DOPO 25 ANNI, IL MUSEO CONTINUA AD ALLARGARE IL CONFRONTO

Con il terzo appuntamento di agosto si consolida una programmazione che da venticinque anni fa del Museo della Liquirizia non soltanto un luogo di conservazione della memoria industriale, ma uno spazio di confronto tra cultura, istituzioni, ricerca e società. Una funzione che troverà un nuovo momento di approfondimento venerdì 21 agosto.

 

ICOM ITALIA SCEGLIE AMARELLI PER IL FOCUS SUI MUSEI D’IMPRESA

Il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli ospiterà il Focus Group promosso dal Coordinamento regionale Calabria e Basilicata di ICOM Italia dal titolo Musei d’impresa per lo sviluppo del territorio: impatto economico, culturale e sociale e qualità museale in evoluzione. L’appuntamento, già inserito nella programmazione ufficiale di ICOM Italia, porterà a Corigliano-Rossano il confronto sul ruolo che i musei aziendali possono esercitare nella valorizzazione dei territori.

 

DAL PATRIMONIO AZIENDALE ALLA CRESCITA DEI TERRITORI

Il tema intercetta direttamente l’esperienza Amarelli custode di due Marcatori Identitari Distintivi della Calabria Straordinaria, una fabbrica plurisecolare, un archivio storico, una dimora, il Concio e un museo d’impresa che nel tempo hanno trasformato la memoria produttiva in attrattività culturale e turistica. Il confronto del 21 agosto allargherà questa prospettiva alla qualità museale, all’impatto economico e alla responsabilità sociale dei musei d’impresa, chiamati sempre più a diventare parte attiva delle strategie di sviluppo locale. La partecipazione al Focus Group è possibile attraverso l’iscrizione prevista da ICOM Italia.

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