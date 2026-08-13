Suoni sospesi, la magia del “pianista fuori posto” a Cirò Marina

Un pianoforte a corda sospeso nel vuoto, note armoniose che suonano tra la brezza marina e un’atmosfera mozzafiato sullo sfondo della costa calabrese. Domenica 16 agosto 2026, alle ore 22:00, il Lungomare Nord di Cirò Marina farà da palcoscenico allo spettacolo di Paolo Zanarella, noto al pubblico come “Il Pianista Fuori Posto”.

L’evento “Suoni sospesi”, ideato e prodotto da Piano B, è realizzato in collaborazione con il Comune di Cirò Marina nell’ambito della programmazione “Mare DiVino“. In una serata ad ingresso gratuito, la grande musica dal vivo romperà gli schemi tradizionali per regalare al pubblico un’esperienza visiva e sonora unica.

Dopo un percorso giovanile e una carriera da imprenditore nel settore industriale, Zanarella sceglie di dare una svolta radicale alla propria vita per dedicarsi interamente alla musica. Nel 2009 progetta e brevetta un innovativo sistema meccanico che gli consente di trasportare e posizionare in totale autonomia un pianoforte a mezza coda nei luoghi più impensabili. Nasce così l’identità del “Pianista Fuori Posto”, un progetto artistico che lo porta ad esibirsi nelle piazze, lungo le vie cittadine, sulle vette alpine e anche sospeso in aria a decine di metri d’altezza grazie all’ausilio di speciali gru.

L’originalità e la carica poetica delle sue esibizioni hanno conquistato l’attenzione della stampa internazionale, meritando l’interesse di prestigiose testate come il New York Times e Le Monde. La sua musica legata al dialogo emotivo immediato e alla capacità di cogliere di sorpresa il pubblico, trasformerà l’appuntamento di Cirò Marina in un evento indimenticabile.