Sant’Andrea Summer Festival: il 22 agosto sul lungomare arriva la “Notte ’90”

Il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, insieme al GAL Serre Calabresi, presenta una grande serata dedicata alla musica e alle atmosfere degli anni Novanta.

Il lungomare di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio si prepara a vivere una serata tutta dedicata alla musica, ai colori e alle atmosfere che hanno segnato un’intera generazione.

Sabato 22 agosto, a partire dalle ore 22:00, arriva la “Notte ’90”, uno degli appuntamenti del Sant’Andrea Summer Festival, promosso dal Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio insieme al GAL Serre Calabresi.

Una serata pensata per riportare il pubblico nel cuore degli anni Novanta, attraverso le sonorità e l’energia di un decennio rimasto nell’immaginario collettivo, trasformando il lungomare in un grande spazio di festa, incontro e condivisione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di arricchire l’offerta estiva del territorio e, allo stesso tempo, contribuire alla promozione e alla valorizzazione di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e dell’intero comprensorio.

La collaborazione tra Comune e GAL Serre Calabresi rappresenta infatti un ulteriore tassello nel percorso di promozione delle realtà locali, delle loro identità e delle potenzialità turistiche del territorio calabrese.

Musica, divertimento e atmosfera anni ’90 saranno gli ingredienti di una serata capace di coinvolgere diverse generazioni: chi quegli anni li ha vissuti potrà ritrovare emozioni, ricordi e grandi successi musicali, mentre i più giovani potranno immergersi nell’energia e nello stile di uno dei periodi più iconici della cultura pop.

La “Notte ’90” sarà anche un’occasione per vivere il lungomare di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e valorizzare uno degli scenari più suggestivi della costa ionica calabrese, coniugando intrattenimento, aggregazione e promozione territoriale.

L’appuntamento è per sabato 22 agosto, dalle ore 22:00, sul lungomare di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.

Una notte di musica, estate e ricordi, nel cuore del Sant’Andrea Summer Festival 2026.