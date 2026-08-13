Sanità, Barbuto (M5S) sull’Oncologia di Crotone: “Bene la presa d’atto del Presidente Occhiuto. Ora servono i fatti e i cantieri”

“Accolgo con favore le recenti dichiarazioni del Presidente e Commissario ad acta per la Sanità, Roberto Occhiuto, rilasciate alla stampa locale in merito al reparto di Oncologia dell’Ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Crotone. Sentir definire dallo stesso Governatore come ‘singolare e irragionevole’ la separazione logistica tra i ricoveri ordinari e il Day Hospital rappresenta una presa di coscienza importante e doverosa, che va nella giusta direzione”.

​Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, commentando gli ultimi sviluppi sulla vicenda dell’ospedale crotonese.

​”Le parole del Presidente – prosegue la consigliera pentastellata – confermano la piena fondatezza della battaglia che sto portando avanti con determinazione in Consiglio Regionale: dalla mia interrogazione urgente sulla promiscuità e sul degrado degli spazi, alla mozione approvata all’unanimità per lo screening oncologico e il Registro Tumori, fino all’incontro personale avuto nei giorni scorsi con lo stesso Occhiuto per pretendere interventi concreti e non semplici rattoppi burocratici”.

​Barbuto intende evidenziare anche il valore della risposta sociale del territorio: “Desidero sottolineare il grande lavoro di mobilitazione portato avanti dalle associazioni locali e da tutti i cittadini che hanno sottoscritto la petizione. Quando la politica di opposizione, il tessuto sociale e i cittadini spingono uniti nella stessa direzione, le istituzioni regionali e le dirigenze sanitarie sono costrette ad ascoltare”.

​”Ora, però, è fondamentale mantenere alta la guardia. Le aperture e la condivisione delle criticità sono un passaggio positivo, ma ai pazienti e al personale sanitario servono i cantieri, le risorse e tempi certi per l’accorpamento di degenza e Day Hospital sullo stesso piano, oltre che per l’attuazione della mozione sulla prevenzione. Continuerò a vigilare quotidianamente affinché le parole del Governatore si traducano celermente in risposte definitive per la comunità crotonese”, conclude Elisabetta Barbuto.