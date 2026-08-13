CivicaMente dona quattro climatizzatori all’Ospedale di Polistena: “Sostenere il nostro presidio significa prendersi cura dell’intera comunità”

Domani, venerdì 14 agosto 2026, alle ore 9.15, presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, l’Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà procederà alla donazione di quattro climatizzatori, destinati a rispondere a una specifica esigenza rappresentata dallo stesso presidio ospedaliero e, in particolare, dall’Unità Operativa Complessa di Medicina, diretta dal Dott. Francesco Nasso, Direttore anche del Dipartimento Medico dell’ASP di Reggio Calabria.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che CivicaMente porta avanti ormai da tempo a sostegno dell’Ospedale di Polistena, attraverso interventi concreti nati dall’ascolto delle necessità dei reparti, degli operatori sanitari e, soprattutto, delle persone che quotidianamente usufruiscono dei servizi del presidio.

Per l’Associazione, essere presenti significa non limitarsi alle dichiarazioni di principio, ma provare a trasformare la solidarietà e l’impegno civico in azioni tangibili e immediatamente utili alla collettività.

L’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” rappresenta un presidio fondamentale non soltanto per la città di Polistena, ma per un territorio molto più ampio. Difenderlo, sostenerlo e contribuire a migliorarne le condizioni significa tutelare concretamente il diritto alla salute, la dignità dei pazienti e le condizioni di lavoro di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario.

In questi mesi CivicaMente – Cultura e Solidarietà ha cercato di consolidare un rapporto costante con il territorio e con le sue istituzioni, diventando progressivamente un punto di riferimento sociale per l’ascolto dei bisogni e delle istanze della comunità. Proprio da questo metodo nasce anche la donazione di domani: raccogliere una necessità concreta e provare, attraverso la collaborazione tra associazionismo, cittadini e mondo imprenditoriale, a fornire una risposta.

Crediamo che la valorizzazione dell’Ospedale di Polistena debba rappresentare una priorità condivisa, capace di andare oltre appartenenze, divisioni e contrapposizioni. La sanità riguarda tutti e richiede una responsabilità collettiva: alle istituzioni spetta naturalmente il compito di programmare, investire e garantire servizi adeguati, mentre la società civile può e deve svolgere una funzione di stimolo, partecipazione e supporto.

Prendersi cura dell’Ospedale di Polistena significa prendersi cura del futuro del nostro territorio. Ogni intervento che contribuisce a migliorare gli ambienti, i servizi e l’accoglienza rappresenta un tassello di un progetto più grande: quello di un presidio ospedaliero sempre più efficiente, dignitoso e vicino ai bisogni delle persone.

L’Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà rivolge infine un sentito ringraziamento alla ditta Politanò Mario – Riello di Polistena, alla ditta Idraulica Pisano di Rosarno e i tanti cittadini che hanno contribuito con sottoscrizioni volontarie, rendendo così possibile questa nuova iniziativa.

È anche attraverso queste sinergie virtuose tra associazioni, professionisti, imprese e istituzioni che una comunità dimostra di sapersi unire attorno ai propri beni più importanti.

CivicaMente – Cultura e Solidarietà continuerà a fare la propria parte, con spirito di servizio e con la convinzione che il modo migliore per difendere e valorizzare il nostro ospedale sia trasformare l’attenzione per i suoi bisogni in presenza, partecipazione e fatti concreti.