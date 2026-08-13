Reggina ko in amichevole con la Sanremese. Da lunedì via alla campagna abbonamenti

Sconfitta nell’ultimo test “settentrionale” per la Reggina, che a Pinerolo conclude il ritiro estivo perdendo 1-2 contro i pari categoria della Sanremese. Mancano ancora diversi rinforzi a mister Marchionni. Specie in porta, dove il 2006 Piras si è allenato in gruppo senza poter essere schierato negli allenamenti congiunti, in attesa dello svincolo dei calciatori del Fasano.
Il club ha lanciato la campagna abbonamenti, che sarà attiva presso il centro sportivo Sant’Agata. Da lunedì 17 fino a domenica 23 agosto, i vecchi abbonati potranno rinnovare le tessere. Le nuove sottoscrizioni saranno aperte dal 24 agosto, per i successivi otto giorni. Prezzi: si va dai 100 euro in curva sud, fino a 600 euro per la tribuna vip.
p.f.