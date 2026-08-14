Festa dell’Entroterra a Caloveto: faccia a faccia con il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi

Questa sera, venerdì 14 agosto, faccia a faccia tra il sindaco di Caloveto, Umberto Mazza e il Sindaco di Corigliano – Rossano Flavio Stasi che sarà ospitato, nell’ambito della terza edizione della Festa dell’Entroterra, a Caloveto.

In programma dalle ore 20, in piazza Caduti, il talk La Calabria, una montagna in mezzo al mare, tappa extra nell’entroterra dell’evento itinerante Mare Dentro promosso dall’Ente Parchi Marini Regionali della Calabria, guidato dal direttore generale Raffaele Greco, sarà coordinato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, con l’introduzione del Primo Cittadino e padrone di casa Umberto Mazza.

Il confronto è stato pensato per raccordare idealmente la Festa dell’Entroterra alla nuova narrazione regionale che sta mettendo in relazione mare, parchi marini, fiumare, coste e aree interne, nella consapevolezza che non esiste tutela del mare senza governo dell’entroterra e non esiste promozione della costa senza valorizzazione dei borghi che la alimentano, la proteggono e la completano.

L’iniziativa si inserisce nel cartellone promosso dall’Amministrazione comunale, con Regione Calabria, Calabria Straordinaria, ARSAC e Pro Loco Caloveto, sostenuto nell’ambito della programmazione regionale e dei fondi di coesione. La serata sarà arricchita dalla presenza di ARSAC, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese guidata dal direttore generale Fulvia Caligiuri, confermando il legame tra Caloveto e quella Calabria interna che custodisce biodiversità, produzioni identitarie, memoria agricola, cultura del cibo e saperi antichi.

La gastronomia sarà uno degli assi principali della Festa, nel solco della missione di educazione alimentare e valorizzazione dei prodotti locali. In Piazza dei Caduti lo chef Luciano Algieri sarà protagonista dello show cooking con gnocchi di patata viola con totanetti locali, piselli e pepe crusco, un piatto che mette insieme creatività, territorio, mare ed entroterra, traducendo nel gusto proprio il senso della serata: la Calabria interna e quella costiera non sono mondi separati, ma parti dello stesso racconto. Spazio anche alla musica con la voce di Cinzia Conso.