“Agisci in modo che ogni tuo atto sia degno di diventare un ricordo” - Immanuel Kant
HomeAgoràAgorà Reggio CalabriaCaffè letterari del Rhegium Julii. Serata dedicata a Cesare Pavese ed alla...
AgoràAgorà Reggio Calabria

Caffè letterari del Rhegium Julii. Serata dedicata a Cesare Pavese ed alla sua poesia da esiliato in Calabria

Il penultimo appuntamento dei Caffè letterari del Rhegium Julii propone la storia del poeta Cesare Pavese, esiliato dal regime per lunghi mesi a Brancaleone di Reggio Calabria.
Lunedì 17, alle 21.30, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni” ne parlerà un’ospite di d’eccezione: il giornalista – vaticanista Enzo Romeo, figura di primo piano della Rai e autore del libro “Nella luce improvvisa. Le poesie della Calabria di Cesare Pavese” edito da Ancora.
Romeo ha lavorato dal 1984 come giornalista per le testate di Oggi Sud e Rai Calabria. Nel 1988 viene chiamato da Nuccio Fava al TG1 e applicato ad Uno Mattina, Rai International, quindi vaticanista e, infine, inviato del TG2. A Rai international è stato responsabile del settore esteri: Ha raccontato i pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco ed, oggi, Leone XIV.

Dal 2025 è direttore di Dialoghi, rivista dell’Azione cattolica italiana. Ha scritto numerosi saggi ecclesiali e di attualità internazionale. Romeo si era già occupato di Cesare Pavese nel 2000 con La solitudine feconda-Cesare Pavese al confino di Brancaleone. Ha al suo attivo oltre 30 libri di particolare interesse culturale e diversi approfondimenti sui temi del cattolicesimo del nostro tempo

Dopo i saluti dei responsabili dei rispettivi circoli e del Presidente dell’Aiparc Salvatore Timpano che collabora alla iniziativa converseranno con l’autore, la dirigente scolastica Anna Maria Cama, il poeta e giornalista Natale Pace e la studiosa Silvana Chirico.

Articolo PrecedenteNasce Meràkia, una nuova associazione di attivazione territoriale per la Calabria
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

“Cortili in Festa”: intrecci porta il gioco nei nuovi quartieri

Suoni sospesi, la magia del “pianista fuori posto” a Cirò Marina

CivicaMente dona quattro climatizzatori all’Ospedale di Polistena: “Sostenere il nostro presidio significa prendersi cura dell’intera comunità”

Reggina ko in amichevole con la Sanremese. Da lunedì via alla campagna abbonamenti

Sanità, Barbuto (M5S) sull’Oncologia di Crotone: “Bene la presa d’atto del Presidente Occhiuto. Ora servono i fatti e i cantieri”

Scido guarda al futuro: inaugurati il nuovo Anfiteatro Comunale e l’Area Fitness

Sant’Andrea Summer Festival: il 22 agosto sul lungomare arriva la “Notte ’90”

Tropea: dal 14 agosto stop all’alcol da asporto e consumo in strada dopo le 22.30

Giuseppe Greco e Lorenza Marmo Capri Bandi Band infiammano Bocchigliero

Casa Riformista – Italia Viva, nuove adesioni di amministratori nel Cosentino e a Vibo Valentia

San Michele Arcangelo: la festa che riporta a casa fede, memoria e radici. Le frazioni di Serrastretta rendono omaggio al santo con due intense...

Fontane Pubbliche a Cosenza: situazione sta tornando alla normalità. Revocato il divieto di utilizzo per alcune, persiste per altre e tra queste c’è anche...

L’Antica Congrega Tre Colli rinnova la tradizione degli “Orfani del morzello per motivi di emigrazione”

Tonno Callipo, Giulia Colombo: “Con lavoro e impegno avremo grandi soddisfazioni”

Il 21 agosto il Museo Amarelli ospita ICOM Italia

Arasì, una notte di musica e memoria: “Armonie Ritrovate” conquista la comunità

Emodinamica di Lamezia, Bruno interroga la Regione: “Chiarire perché resta fuori dalla rete delle emergenze”

La Notte azzurra: tre serate di gusto, musica e comicità sul lungomare di Montepaone

Con oltre 2.000 presenze si conclude la 14ª edizione de La Guarimba International Film Festival

Nasce a Cassano un nuovo Circolo di Sinistra Italiana

L’ Avvocato Rita Tulelli ospite di Radio Amore Catanzaro: la tutela degli orfani di crimini domestici tra diritto, giustizia e responsabilità sociale

“Mare e Laghi Sicuri 2026”: entra nel vivo l’operazione della Guardia Costiera di Cetraro, congiuntamente con la Polizia Municipale e i Carabinieri di...

“Intrecci d’estate”: Alla Casa della Cultura di Lamezia Terme un campus gratuito per bambine e bambini di tutte le età per stare insieme prima...

Tifo, beneficenza e “Catanzaresità”: a Sellia Marina una festa speciale nel nome di Palanca

Stefano Natalini nuovo colpo della Dierre Basketball

Catanzaro Marina, stasera doppio evento tra Porto Village e Area del Porto: si parte con i Teppisti dei Sogni e si prosegue con l’Earth,...

Successo per la Wine & Music Night di Cirò Marina

Reggio Calabria, la polisportiva Italica Sport rafforza il suo progetto: protocollo nutrizionale e nuovo allenatore per il nuoto

Decisioni sotto pressione: cosa accomuna sport, scacchi e poker

Reggio: il libe al tramonto del giovane cantautore reggino S.I.M.O.

Tropea tra i 20 luoghi più iconici d’Italia per Times

A San Cosmo Albanese il cannolo siciliano incontra il fico Dottato

Successo per gli eventi estivi a Frascineto

Catanzaro, al via il patto di collaborazione per la Pineta di Siano: accolta la proposta dell’A.S.D. Swattati Team per sport, ambiente e mobilità sicura

Nasce MORE, il gruppo di lettura di Hyle Book Festival

Capo Arte Teatro Festival: la danza incontra l’opera lirica in Tentazioni D’opera a Ricadi

Domani Matthew Lee a Melito Porto Salvo

Arghillà, Marcianò (Noi Moderati): “Il Governo si attivi come ha fatto per Caivano: serve un intervento straordinario dello Stato”

Mangano (FdI): “A Diminniti vince la comunità. Oratorio San Sebastiano presidio educativo da preservare e sostenere”

Pfm, la leggenda del prog italiano questa sera a Mesoraca. Ingresso gratuito

Festa Regionale dell’Entroterra: Caloveto lancia la missione di chi resta

Vinitaly a Reggio Calabria, il Presidente del Consiglio Comunale Federico Milia: “Un successo straordinario che proietta la nostra città in una dimensione internazionale”

Serra Comics & Co. 2026: decine di migliaia di visitatori conquistano Serra San Bruno. La III Edizione consacra il festival tra i...

Pirossigeno Cosenza: ultimo tassello per Carolillo. Denys Shvets rinforza il reparto lunghi

La Volley Amantea è stata ammessa al Campionato Regionale di Serie D Femminile

Non si ferma l’impegno congiunto tra Unindustria Calabria e dipartimento regionale Lavoro

Al “Noi che…” di Catanzaro Lido arriva Cicciolina

Ecco il programma di Amantea Comics

Reggina, amichevole al “Granillo” il 22 agosto. Baldan ai dettagli, e la punta…

Nasce Meràkia, una nuova associazione di attivazione territoriale per la Calabria

A Conflenti la mostra collettiva Metapolitica. L’arte oltre l’ipocrisia, a cura di Maria Rosaria Gallo e Antonio Bruno Umberto Colosimo. 

Sant’Alessio in Aspromonte: i cento anni della signora Maria Romeo

Dal 19 al 21 agosto torna a Celico il Festival dell’Effimero

Tropea celebra Santa Maria dell’Isola

Vinitaly, De Biasi: “Reggio Calabria si affaccia da protagonista sul Mediterraneo”

Crioconservazione, Madeo: “Una legge per tutelare la fertilità e dare alle donne nuove possibilità”

Statuto regionale, indetto il referendum sui sottosegretari in Calabria: ecco quando si vota

Scomparsa Pino Gagliardi, il cordoglio del sindaco Franz Caruso: “Amministratore appassionato, un esempio di dedizione alle istituzioni e alla famiglia”

Reggio Calabria, portafogli rubato gettato nel cestino prima del volo: la Polizia identifica e denuncia due donne

Guerrieri (Spazio Pubblico): “Felice della posizione di Articolo Ventuno”

Cosenza, al via a settembre la riqualificazione del sottoponte di via Padre Giglio: “Restituiamo decoro e identità alla città”

I chiaroscuri di Rembrandt esposti a Platania

Provoca incendio che distrugge 10 ettari di vegetazione: denunciato un uomo nel Cosentino

Reggio, Tra2Mari Festival raddoppia: dal 22 al 26 agosto cultura, teatro e musica sul lungomare di Catona

Pizzo (VV), la denuncia dell’OIPA: “Cagnolina colpita alla testa con un’asta e poi sottoposta a eutanasia”

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Sport Givova Calabria 2026

A Roccella un weekend all’insegna della Notte Bianca e del “Tuffo più bello del mondo”

Omicidio di Cutro: fermato il presunto autore

Catanzaro, un lido comunale a finalità sociale. Iemma: “Il mare deve essere accessibile a tutti”

Cosenza, rottura della condotta Timpafusa: sospesa l’erogazione dell’acqua nel centro città

Bacchanalia torna a Tiriolo il 16 e 17 agosto: cultura, musica, tradizione e gusto per raccontare la “restanza”

Lamezia Terme, al via tre progetti per inclusione e welfare: oltre 5,1 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo Plus

EstArte 2026 a Catanzaro, Cambiavento rivendica il successo: “Ora qualcuno chieda scusa alla Marina”

Guardia Piemontese (Cs), “Non più soli e… Memorie in Cammino”: al centro invecchiamento attivo, memoria e inclusione

Medici cubani, Alecci attacca la Regione: “Retromarcia dell’ASP di Catanzaro, gestione amministrativa sconcertante”

Confindustria Reggio Calabria, plauso alle nomine delle commissioni consiliari: “Pronti a rafforzare il dialogo con il Comune”

Corigliano-Rossano, in Piazza Steri la IX edizione dei “Classici Napoletani”: musica e tradizione il 13 agosto

Autonomia Differenziata, Palaia: “Al via la petizione popolare in Calabria contro le pre-intese. Difendiamo la Costituzione, la Sanità e i diritti del Sud”

Beach volley e solidarietà, in Calabria tre tornei per sostenere la Susan G. Komen nella lotta ai tumori del seno

Bagnara Calabra, lavoratori comunali verso lo sciopero: la FP CGIL denuncia arretrati e mancati pagamenti

Italia del Meridione rilancia l’azione politica a Montalto Uffugo: confronto sul territorio e nuova sede del partito dopo l’estate

Festival Euromediterraneo di Altomonte, il Consolato del Marocco rinnova l’adesione: “La cultura costruisce ponti tra i popoli”

All’Arena dei Cedri arrivano i Negramaro

In scooter con un ordigno artigianale nel marsupio: denunciato 18enne a Isola Capo Rizzuto

Omicidio a Cutro: 21enne ucciso a colpi di pistola

Reggio Bic, un altro campione brasiliano per la stagione 2026/27: ecco Alex Santos Da Silva

Catanzaro, progetto DesTEENazione: l’Educativa di Strada tra presenza e partecipazione sul territorio

Morte di Antonio Perrotta, domani l’incarico per l’autopsia. Attesa per la convalida del fermo

Al via l’alleanza Dulbecco-Gaslini: eseguito a Catanzaro un delicato intervento di chirurgia neonatale

Depurazione, svolta per la costa vibonese: via al progetto da 107 milioni per risanare il litorale da Briatico a Ricadi

Musica, tradizione e partecipazione: Cecè Barretta conquista Villa San Giovanni

Alluvione a Cosenza, Mancini: “Dopo sei mesi troppe emergenze sono ancora irrisolte”

Depurazione nella Valle del Crati, confronto tra Consorzio e Regione: “Ora accelerare sui lavori e superare le criticità”

Sanità, Ranuccio: “Condivido la proposta di Comunità Competente. Avvierò il confronto per portarla in Consiglio regionale”

“CivicaMente Cultura e Solidarietà in Festa”: tre giorni di partecipazione, prevenzione, solidarietà e confronto nel cuore di Polistena

“Calabria a Km 0”, a Chiaravalle Centrale agricoltura, giovani e tradizioni per costruire il futuro dei territori rurali

Supplettive Reggio Calabria, Quartuccio (Casa Riformista) suona la sveglia: “Centrosinistra ancora senza candidato, urge confronto”

Futuro Nazionale Calabria: assemblea politica a Villa San Giovanni con i parlamentari Furgiuele e Ziello

Catanzaro, il funk e il soul degli Earth, Wind & Fire arrivano al Porto: il 13 agosto concerto con Al McKay

Lutto nel Vibonese, NurSind piange la scomparsa di Gabriele Alviano

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook