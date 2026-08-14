Domani ad Arasì i Dance Tarantella

In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta, domani 15 agosto, alle ore 22:00, Arasì ospiterà il concerto dei Dance Tarantella.

Avviso alla cittadinanza

Per tutti coloro che desiderano partecipare, è consigliato percorrere la strada Condera – Terreti – Arasì, per agevolare la viabilità e raggiungere il paese con maggiore facilità.

Sarà una serata di condivisione, fede e valorizzazione delle nostre tradizioni: un’occasione speciale per ritrovarsi e celebrare insieme la festa dell’Assunta.