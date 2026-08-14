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In campo i primi interventi per affrontare le criticità del servizio idrico a Capo Colonna

Sono stati messi in campo interventi per affrontare le criticità del servizio idrico nella località di Capo Colonna, nell’area del Santuario, del Museo e delle abitazioni presenti nella zona.
Lo comunica il consigliere comunale Giovanni De Luca.
Grazie al lavoro dei dipendenti Sorical, è stata realizzata un’estensione provvisoria della rete idrica che ha consentito di portare il servizio a tutte le abitazioni della contrada, compresi il Santuario e il Museo.
«Si è lavorato con grande impegno per dare una risposta concreta ai cittadini di Capo Colonna – dichiara il consigliere comunale De Luca che è anche dipendente Sorical. Dopo giorni di forte difficoltà, stiamo ricevendo dai residenti segnali positivi e ci viene riferito che il servizio idrico ha iniziato finalmente a ripristinarsi. È un risultato che ci incoraggia a proseguire su questa strada».
L’intervento realizzato rappresenta una soluzione temporanea, in attesa di una progettazione strutturale in grado di garantire nel tempo un servizio idrico adeguato a tutta la contrada.
“Subito dopo Ferragosto continueremo a lavorare per individuare e realizzare una soluzione definitiva – prosegue De Luca –. L’obiettivo è realizzare una rete idrica stabile che possa assicurare il servizio a tutti i cittadini della zona e superare definitivamente le criticità che da tempo interessano Capo Colonna. .
Il consigliere De Luca ricorda che sul tema si è svolto nei giorni scorsi un confronto istituzionale tra il Comune di Crotone, il sindaco Vincenzo Voce, i consiglieri comunali di maggioranza e i vertici della Regione Calabria, con l’obiettivo di individuare le risorse e le opere necessarie alla realizzazione delle infrastrutture idriche a servizio della contrada.
“Abbiamo avuto rassicurazioni sulla volontà di proseguire il confronto e di arrivare alla realizzazione delle opere necessarie – sottolinea il consigliere De Luca –. Ringrazio i dipendenti Sorical che in questi giorni hanno lavorato con professionalità e impegno per affrontare una situazione complessa. Anche noi eravamo consapevoli della gravità del problema e siamo soddisfatti di aver potuto dare una prima risposta concreta ai cittadini”.
L’obiettivo resta quello di trasformare gli interventi emergenziali in una soluzione strutturale e duratura, garantendo a Capo Colonna un servizio idrico adeguato alle esigenze dei residenti e delle importanti realtà presenti sul territorio.
«Come consigliere comunale e rappresentante del territorio di Capo Colonna – conclude De Luca – continuerò a seguire personalmente la vicenda e a essere a disposizione dei cittadini delle contrade. Il nostro impegno proseguirà con determinazione e con l’auspicio di arrivare presto alla definitiva risoluzione delle criticità del servizio idrico».
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