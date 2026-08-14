Decollatura: visita del console onorario USA, Nik Fuoco

Per Decollatura, l’estate 2026 e, in particolare, questo mese di agosto, segnerà un traguardo importante, non solo per la comunità presente sul territorio, ma anche per tutti i cosiddetti “paesani” che sono partiti tanti anni fa a cercare fortuna all’estero.

Il 19 agosto, infatti, a partire dalle 10:30 circa, il piccolo borgo ai piedi del Reventino accoglierà il Console Onorario d’Italia per lo Stato dello Utah, negli Stati Uniti, Nicola Nik Fuoco. Sarà uno degli eventi, senza ombra di dubbio, di maggiore spessore per l’intera area del Reventino-Savuto.

Una visita significativa, sotto tutti i punti di vista, quella del Console. Intanto, il legame profondo che c’è tra Fuoco e il territorio, visto le sue origini di Pedivigliano, dove, nel 2025 gli sono state consegnate le simboliche chiavi della città e poi la massiccia presenza di decollaturesi, emigrati proprio nel suo Stato.

La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, dal titolo «Emigrazione, Memoria e Turismo delle Radici: un ponte tra le nostre comunità», sarà un’ottima occasione, oltre che per conoscere il Console Nik Fuoco, anche per fare un focus approfondito sull’ormai diffuso fenomeno del turismo di ritorno e si dividerà in due momenti fondamentali. Una prima parte dedicata all’accoglienza di Fuoco che prevede un piccolo tour nelle località più belle e caratteristiche delle quattro frazioni di Decollatura.

La seconda parte della mattinata sarà introdotta dal primo cittadino, il sindaco di Decollatura, Raffaella Perri e si svolgerà all’interno della Sala consiliare del Comune, dove interverranno, oltre al Console Fuoco, anche il sindaco di Pedivigliano, Giuseppe Perri, il Consigliere comunale di Decollatura, Claudio Marasco, il Consigliere regionale, Orlandino Greco, delegato per i rapporti con i calabresi nel mondo.

Durante l’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica allestita dal collezionista locale Michele Polisicchio e assistere alla proiezione di un video-documentario dal titolo “Salvatore” di Luca Bonacci. L’incontro culminerà con la consegna del premio «Custode delle Radici» all’emigrato in Australia, Salvatore Lupo.

Coordina il giornalista Alessandro Cosentini. Al termine della giornata sarà offerto un buffet.