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Morti sul lavoro in Calabria, la UIL: “Una conta agghiacciante e le azioni di contrasto sono ferme”

Dall’inizio dell’anno, la Calabria ha contato più di un morto sul lavoro ogni 15 giorni. Solo poche ore fa, il decesso di un meccanico 31enne, schiacciato sotto il peso dell’auto a cui stava lavorando. Un bilancio drammatico a cui si aggiungono le decine di feriti.

La posizione di Mariaelena Senese, segretaria generale della UIL Calabria, è netta: «È una conta agghiacciante, è un dramma continuo che lacera famiglie. Mentre l’Europa costruisce modelli per tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori, l’Italia e – ahimè – soprattutto la Calabria non si occupano davvero di un tema il cui impatto sociale è devastante».

La UIL, da anni, è impegnata nella campagna nazionale “Zero morti sul lavoro”. In Calabria, oltre alle iniziative di sensibilizzazione, il sindacato ha già presentato proposte concrete e provato a stimolare l’azione politica della Regione. Tuttavia, nonostante le sollecitazioni relative all’esigenza di rendere operativo il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da mesi non si ha riscontro pratico: «Riteniamo necessario realizzare un portale regionale unico della formazione, capace di certificare digitalmente ogni percorso formativo e rendere ogni attestato immediatamente consultabile e verificabile durante le attività ispettive. La formazione sulla sicurezza – spiega ancora Senese – deve essere reale, tracciabile e verificabile, non ridursi al semplice rilascio di un attestato.  Deve diventare prevenzione concreta, perché sulla sicurezza non basta certificare, bisogna garantire competenze capaci di salvare vite».

A questi strumenti, la UIL Calabria affianca ora una mozione più ampia, che punta a diventare la proposta politica centrale del sindacato sulla sicurezza sul lavoro in Calabria: portare nella regione il principio europeo della Vision Zero, già assunto dalla Commissione europea nel quadro strategico UE 2021-2027: «La modifica recentemente approvata alla Legge regionale sulla sicurezza dei lavoratori non è stata preceduta da un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali. Avremmo portato il nostro contributo come l’intenzione di trasformare la Vision Zero europea in una “Vision Zero Calabria”: una legge regionale che porti quel principio sul territorio, declinandolo sulla sicurezza dei lavoratori attraverso strumenti operativi, controllabili e misurabili», chiarisce la segretaria.

Tra le previsioni della proposta avanzata dalla UIL Calabria, un Piano triennale della sicurezza con obiettivi misurabili per settore; una banca dati unica tra Inail, Asp, Ispettorato, Regione ed enti bilaterali per individuare subito i rischi; un indice di rischio delle imprese per mirare i controlli; premialità negli appalti per chi investe in sicurezza, regole più severe per chi viola le norme; tecnologie di prevenzione anche con IA; un protocollo regionale obbligatorio per il rischio climatico; rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, prevedendo un sistema regionale di segnalazione delle situazioni di rischio e un ruolo strutturato delle parti sociali nel monitoraggio del Piano Vision Zero.

«La Vision Zero europea può rappresentare per la Calabria un modello. Chiediamo che istituzioni, parti sociali e sistema produttivo assumano insieme un impegno preciso: rendere la tutela della vita il primo indicatore della qualità del lavoro e dello sviluppo della nostra regione», conclude Senese.

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