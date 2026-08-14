Catanzaro Servizi S.p.A.: al via le procedure per il rinnovo della governance e degli organi di controllo

Il Comune di Catanzaro rende noto che sono stati avviati i procedimenti relativi al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo della società in house Catanzaro Servizi S.p.A., interamente partecipata dall’Ente. L’iniziativa si è resa necessaria a seguito della naturale scadenza dei precedenti mandati e nell’ottica di garantire la piena continuità operativa e gestionale della società.

Per quanto riguarda la figura dell’Amministratore Unico, la direzione competente ha disposto la riapertura dei termini dell’avviso pubblico originariamente emesso ad agosto 2025. Le nuove candidature, da redigere secondo le modalità già stabilite dal bando originario, dovranno pervenire tassativamente entro le ore 19:00 del 4 settembre 2026. Al fine di assicurare la massima parità di trattamento e in considerazione del tempo trascorso, le domande già regolarmente acquisite entro la prima scadenza rimarranno valide a tutti gli effetti. Contestualmente, ai candidati che avevano già fatto richiesta è offerta la possibilità di trasmettere un aggiornamento del proprio curriculum vitae via PEC, inserendo la specifica dicitura indicata negli atti, oppure di formalizzare un’eventuale rinuncia. In assenza di nuove comunicazioni, l’Amministrazione procederà all’esame della documentazione originariamente depositata.

Parallelamente, l’Ente ha indetto la procedura per la nomina del nuovo Collegio Sindacale, giunto alla scadenza del mandato lo scorso 4 agosto 2026. L’avviso pubblico è finalizzato alla selezione di tre componenti effettivi, tra i quali verrà individuato il Presidente, e di due componenti supplenti. Con identica decorrenza si è concluso anche l’incarico del Revisore Legale uscente, ragione per cui il Comune ha pubblicato il relativo avviso per l’acquisizione delle candidature volte al conferimento del nuovo incarico di revisione dei conti.