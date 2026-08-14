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Movie&Short Festival 2026: premio per la Migliore Fotografia al calabrese Mauro Nigro per il corto Amigdala

Lo Spazio Elle di Locarno ha ospitato la prima edizione del Movie&Short Festival, la nuova rassegna internazionale dedicata al cortometraggio e organizzata dal portale Dailybloid.com. La serata di premiazione, condotta dall’attore Elijah Knight (Miss Fallaci, Unbreak My Heart, The Safe e Prinzessin), ha visto alternarsi sul palco opere con grandi talenti del panorama mondiale. In gara figuravano infatti corti come Emma Zander: Bad Dream con Jacob Elordi, It Happened Again Last Night di Roze e Gabrielle Stone con Sydney Sweeney, e Sprout di Allie Yonick e Mara Da Costa Reis, interpretato da Allegra Fulton e da Imogen Whist, premiata come Migliore attrice.

A valutare le opere in concorso è stata una prestigiosa giuria formata dal drammaturgo e regista Marco Calvani (The Four Seasons, You, Me & Tuscany, High Tide e il nuovo progetto Capitana), la regista Giovanna Nodari (Stuttgart Homicide, Another Monday, Decent People), lo scrittore bestseller Glenn Cooper (oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo con bestseller come La biblioteca dei morti e la serie di Cal Donovan), l’attore Giuseppe Bonifati (Tutti i soldi del mondo, Ferrari, The Saints) e Nicole Muji, fondatrice del Riviera Film Festival di Cannes ed esperta di pubbliche relazioni internazionali nel settore dell’entertainment.

In questo contesto di altissimo profilo, oltre ai quattro premi conquistati dal corto canadese Will di Clara Altimas (Miglior Film, Sceneggiatura, Regia e Colonna Sonora, oltre al premio come Miglior Attore a Ed Pinker) e ai riconoscimenti della Fondazione Fellini — che ha assegnato il Premio Maestro a La prima spiaggia di Raul Quagliata e la Menzione Speciale a La Verità (The Truth) di Marcel Büchi —, la giuria ha incoronato il talento cinematografico italiano.

 

Un successo ex aequo: il premio per la fotografia va ad Amigdala

Tra i riconoscimenti più importanti della serata, il direttore della fotografia calabrese Mauro Nigro si è aggiudicato il premio per la Miglior Fotografia. Il premio è stato assegnato ex aequo tra Amigdala e Will.

Amigdala, cortometraggio diretto da Nicole Cuda e Amata Gatto e prodotto da Diegetica Production, trasporta lo spettatore in una dimensione intima e psicologica: la trama si addentra direttamente nella mente di una ragazza tormentata dal ricordo e dalla visione continua della sorella scomparsa. Una presenza dolorosa e costante che non vuole lasciarla andare, per un racconto di cinema fatto di memoria, assenza e immagini altamente suggestive in cui la luce e la composizione visiva curate da Nigro diventano parte integrante, viva e fondamentale della narrazione.

 

Il percorso artistico di Mauro Nigro

Mauro Nigro è un filmmaker attivo a tutto campo nella produzione video, con un’esperienza che spazia dalla regia alla fotografia, fino al montaggio e alla scrittura di testi e musiche.

Come regista ha diretto diversi cortometraggi apprezzati dalla critica, tra cui Una Donna Col Cervello (2016) — vincitore come Miglior Cortometraggio Horror al FI.PI.LI. Horror Fest 2017 e selezionato in festival internazionali come AM Egypt, Macabro Film Festival di Città del Messico, Almaty Indie e Fantasmagoria — e Bussano (2018), premiato come Miglior Corto Calabrese al Lamezia Film Fest. Nel 2023 ha inoltre co-diretto con Giulia Zanfino Ci vediamo di là, vincitore dei premi Best Romantic e Best Acting Duo ai Rome International Movie Awards.

Come direttore della fotografia, vanta una ricca filmografia tra lungometraggi, documentari e corti, tra cui: Io resto qua, Chi ha ucciso Giovanni Losardo?, In viaggio con lei, Medma non si piega, Da oggi in poi, Please Return To, Solitudini, 197, San Bisogno, La Prima Luce, Giuseppe Letizia (La mafia uccide i bambini), Lasciati Andare e la parte calabrese del documentario Il tempo rimasto firmato da Daniele Gaglianone.

Tra i suoi successi recenti spiccano le collaborazioni con il regista Gianluca Gargano per In viaggio con lei (Miglior Documentario al Berlin Independent Film Festival e al Rome Independent Film Festival, e selezionato tra oltre 1.700 titoli al For Rainbow Film Festival in Brasile) e per il film Da oggi in poi.

Mauro Nigro fa inoltre parte di Ugly Films, casa di produzione che ha all’attivo due importanti docufilm, Chi ha ucciso Giovanni Losardo? e Medma non si piega, per entrambi ha ricoperto il ruolo di Direttore della Fotografia.

Il suo percorso comprende anche la fotografia e la regia tecnica di inchieste giornalistiche andate in onda sulla RAI nazionale, firmate da Giulia Zanfino, collaborazioni nell’ambito della videoarte con Maria Rosaria Cozza e la realizzazione di videoclip musicali premiati per artisti come Etnosound e Akusma, ha curato la co-regia in video dei Kutso e Moseek, ha curato inoltre la regia e la fotografia per un video di Erri.

 

Durante la serata di premiazione Nigro, presente in video, ha ringraziato tutta la troupe coinvolta e le due registe, sottolineando la natura collettiva del cinema e l’onore per aver contribuito a rendere immagine la visione personale di Nicole Cuda e Amata Gatto.

 

Con il premio ottenuto per Amigdala, Mauro Nigro conferma la propria cifra autoriale nella fotografia del cortometraggio italiano, portando a Locarno un ulteriore e prestigioso riconoscimento.

 

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