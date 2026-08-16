Nel giorno di Ferragosto, volo d’urgenza dell’Aeronautica Militare per trasportare neonata da Catanzaro a Genova

Un delicato trasferimento sanitario è stato effettuato nel giorno di Ferragosto per consentire a una neonata di appena otto giorni, in condizioni critiche, di raggiungere nel minor tempo possibile un centro pediatrico specializzato.

La piccola, ricoverata all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, è stata trasferita all’Istituto Giannina Gaslini di Genova a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare. Durante il viaggio è rimasta all’interno di un’incubatrice e ha ricevuto assistenza costante da parte di un’équipe medica specializzata.

Per la missione è stato impiegato un Gulfstream G650 del 31° Stormo di Ciampino, reparto dell’Aeronautica impegnato anche nei voli sanitari d’emergenza.

L’operazione è stata resa possibile dopo la richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Ricevuta la segnalazione, è stato immediatamente attivato il 31° Stormo, uno dei reparti che garantiscono la necessaria prontezza operativa per interventi di questo tipo.

Il volo, rientrando tra le missioni effettuate con gli aeromobili di Stato, ha ricevuto l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui compete il coordinamento delle attività della flotta statale.

L’intervento ha permesso quindi di assicurare alla neonata il trasferimento rapido verso il Gaslini, struttura individuata per proseguire le cure e garantire l’assistenza specialistica necessaria.