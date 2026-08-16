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Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Città di Grimaldi 2026

Grimaldi si è accesa di bellezza, spettacolo e tradizione con la diciottesima tappa di Miss Italia Calabria 2026, che ha trasformato piazza IV Novembre in un autentico palcoscenico sotto le stelle. Una serata in cui il fascino del concorso ha incontrato l’identità del territorio, portando sotto i riflettori non solo le aspiranti miss, ma anche la storia, la cultura e le eccellenze di uno dei borghi più suggestivi dell’area del Savuto. L’appuntamento, inserito nell’87ª edizione di Miss Italia, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, confermando la capacità della manifestazione di coniugare spettacolo e promozione territoriale.

A conquistare la fascia di Miss Città di Grimaldi 2026 è stata Swami Guzzo di Cosenza, che con questo titolo ha ottenuto il pass per le finali regionali di Miss Italia Calabria. Sul podio anche Matilde Comperatore di Locri, seconda classificata con la fascia di Miss Givova, e Ilenia Perri Altomare di Amantea, terza classificata con la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Greta Panciotto di Mirto, quinta Sofia Garelli di Polistena e sesta Luisa D’Ippolito di Casali Del Manco.

Prima ancora di essere una competizione, Miss Italia Calabria è diventata una storia. Una storia fatta di persone, territori, sogni e passione. Dietro le luci, la musica e gli applausi c’è un lavoro meticoloso fatto di organizzazione, relazioni, professionalità e di una passione che, tappa dopo tappa, continua a crescere e rinnovarsi. È questa l’anima del progetto guidato da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali del concorso e titolari della Carli Fashion Agency. Un viaggio itinerante che trova la propria forza nella capacità di creare una squadra e di coinvolgere, lungo il cammino, amministrazioni comunali, partner, professionisti e numerosi volontari, tutti uniti dalla volontà di contribuire alla riuscita della manifestazione. A Grimaldi, questa squadra ha fatto la differenza, trasformando l’impegno e la collaborazione in una serata intensa, coinvolgente e partecipata.

«Grimaldi è un territorio al quale siamo legati e che sentiamo particolarmente vicino- affermano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio-. Una manifestazione come questa può esistere soltanto quando c’è la volontà di collaborare. Pertanto, il nostro primo ringraziamento va all’amministrazione comunale, ai partner, ai volontari, alla Polizia municipale e a tutte le persone che hanno lavorato incessantemente affinché questa serata potesse diventare realtà. Quando un territorio crede in un progetto e decide di sostenerlo, il risultato può essere davvero importante. Portare questa manifestazione a Grimaldi era un obiettivo che inseguivamo da tempo. Negli anni precedenti non siamo riusciti a concretizzarlo per diverse difficoltà, ma quest’anno abbiamo finalmente trovato le condizioni giuste. Proprio per questo, ringraziamo il vicesindaco Roger Vetere. Un ringraziamento speciale va alla nostra squadra che, lontano dai riflettori, garantisce che ogni dettaglio funzioni. Il pubblico vede lo spettacolo, ma dietro ogni serata ci sono ore di preparazione, impegno e lavoro. Sono queste persone a rendere possibile ciò che accade sul palco e per questo il loro contributo merita di essere riconosciuto. Inoltre, ringraziamo Came Officine Grafiche di Barbara Tundis e Paolo Santalucia, che hanno curato e realizzato la splendida scenografia di questa edizione. Un ringraziamento va anche allo staff di Marco Mix per la preziosa collaborazione».

La serata ha potuto contare su una giuria di alto livello e su una partecipazione straordinaria del pubblico, presente in piazza ma anche numeroso sul web. Un coinvolgimento che conferma la capacità del progetto di andare oltre i confini della location in cui si svolge ogni singola tappa. Per Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, tuttavia, il valore del concorso non si misura soltanto attraverso una fascia o una corona. Il vero significato sta nel percorso, nelle opportunità e nelle emozioni che ogni ragazza porta con sé: «Vogliamo rivolgere un pensiero particolare alle ragazze, protagoniste di questo concorso, e alle loro famiglie, che le accompagnano con affetto ed entusiasmo. Per noi è importante che possano vivere questa esperienza con serenità, senza pressioni e con la libertà di essere sé stesse».

Un ruolo fondamentale nella crescita e nel consolidamento di Miss Italia Calabria è ricoperto dai partner che, nel corso degli anni, hanno scelto di accompagnare la manifestazione condividendone valori e obiettivi. Tra queste realtà spicca Carlomagno Auto, presenza storica al fianco del concorso regionale e delle concorrenti durante tutte le tappe del tour. La forza del progetto passa anche attraverso il racconto delle emozioni vissute nelle diverse tappe, grazie al prezioso supporto dei media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che seguono il percorso regionale, dando voce alle protagoniste e, soprattutto, ai territori che le ospitano. A Grimaldi questo racconto ha trovato una cornice particolarmente suggestiva. Il borgo custodisce un patrimonio storico e architettonico di grande valore: dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo alla Chiesa di Sant’Antonio da Padova, dalla Chiesa dell’Immacolata alla Chiesetta della Cona e a quella della Foce, fino alle fontane, ai monumenti e al suggestivo intreccio di vicoli, larghi e piazze che ne custodiscono l’identità. A questa ricchezza culturale si affianca quella enogastronomica, profondamente legata alla tradizione del territorio. Grimaldi rientra infatti nell’area di produzione del Savuto DOC, uno dei vini più identitari e prestigiosi della Calabria, espressione di una cultura vitivinicola radicata nel tempo. In questo scenario, la tappa di Miss Italia Calabria 2026 si è trasformata in una vera e propria vetrina per Grimaldi, capace di mettere in luce, accanto alla bellezza delle concorrenti, la bellezza autentica del territorio.

Quest’anno, Miss Italia Calabria ha scelto gli anni ’90 come filo conduttore di un’edizione dal forte impatto emotivo e dall’identità artistica ben definita. Un decennio che appartiene alla memoria collettiva, segnato da profonde trasformazioni e sospeso tra la voglia di futuro e il valore, ancora intatto, delle relazioni autentiche. Sono gli anni in cui il mondo iniziava a muovere i primi passi verso la rivoluzione digitale, ma in cui il contatto umano, la musica e gli incontri reali conservavano un ruolo centrale. Un’epoca che Miss Italia Calabria non ripropone attraverso la semplice nostalgia, ma rilegge con uno sguardo contemporaneo, trasformandola in un linguaggio fatto di musica, immagini, ritmo e suggestioni. Gli anni ’90 tornano così a vivere sul palco attraverso le atmosfere di una generazione che ha attraversato il passaggio dall’analogico al digitale, portando con sé un patrimonio di emozioni, semplicità e autenticità che ancora oggi continua a parlare al pubblico. A firmare la direzione artistica dell’edizione 2026 è Linda Suriano, che insieme a Larissa Volpentesta ha condotto una serata dinamica e coinvolgente, costruita come un vero e proprio viaggio nel tempo.  La componente musicale ha avuto un ruolo centrale nel racconto degli anni ’90, affidato all’energia e alle sonorità della band “I Freschi di Zona”. Il racconto scenico è stato arricchito dalle coreografie curate da Lia Molinaro e interpretate da Maria Ilenia Tucci. A completare il percorso musicale, la voce di Alessandra Latino, protagonista di una performance che ha aggiunto ulteriore emozione alla serata.

Il sindaco di Grimaldi, Paolo Stilla, ha accolto con entusiasmo la tappa di Miss Italia Calabria, sottolineando il valore dell’iniziativa non soltanto come appuntamento di spettacolo, ma anche come occasione concreta per far conoscere e promuovere il territorio: «Grimaldi fa parte della Valle del Savuto, un territorio ricco di borghi, tradizioni e attrattive, anche dal punto di vista enogastronomico. Abbiamo tanto da offrire e iniziative come questa rappresentano un’opportunità importante per far conoscere le nostre realtà a un pubblico più ampio. Il messaggio che vorrei lasciare alle ragazze è semplice: credere in quello che fanno, nei propri sogni e nelle proprie capacità. E, allo stesso tempo, diventare ambasciatrici del nostro territorio, perché la Calabria merita di essere conosciuta, raccontata e valorizzata».

Il vicesindaco Roger Vetere ha aperto il suo intervento con un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della kermesse: «Ringrazio tutte le persone che hanno scelto di condividere con noi questa bellissima serata. Grazie al pubblico per la presenza e per l’entusiasmo, agli sponsor che hanno contribuito concretamente alla realizzazione dell’evento, ai giurati e a tutti i nostri compaesani che si sono impegnati per rendere possibile questa manifestazione. Un ringraziamento particolare va a Carmelo Ambrogio e a tutta la squadra che lavora dietro le quinte, perché senza impegno e collaborazione eventi come questo non sarebbero possibili. Grazie anche a tutti coloro che sono venuti a Grimaldi per trascorrere le proprie vacanze e, in particolare, ai nostri amici del Veneto, che ogni anno tornano a trovarci e che ormai consideriamo parte della nostra comunità. Vi aspettiamo anche il prossimo anno, con lo stesso entusiasmo e con la voglia di continuare a vivere insieme momenti come questo. E vi ricordo un appuntamento importante: ci rivediamo il 5 settembre per Grimaldi Enoica, un evento enogastronomico dedicato ai sapori locali».

A decretare la vincitrice della diciottesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Pirillo (responsabile commerciale Framesi per Calabria e Sicilia), Francesco D’Agostino (make-up artist, BCA Academy), Gianluca Posca (Kasanova), Franco Mauro (responsabile Calabria, Basilicata e Puglia Banca Mediolanum), Antonietta Malito (giornalista e scrittrice), Rebecca Bianchi (Étoile del Teatro dell’Opera di Roma), Franco Ferraro (giornalista, caporedattore SkyTg24, autore e conduttore), Gianni Testa (produttore discografico), Antonio Gentile (giornalista pubblicista), Gaspare Stumpo (Savuto web).

Swami Guzzo, neoeletta Miss Città di Grimaldi 2026, vive la conquista della fascia con un’emozione che va ben oltre la sorpresa per una vittoria inattesa. Sul palco, infatti, si realizza un sogno coltivato fin da bambina, guardando le protagoniste di Miss Italia e immaginando un giorno di poter essere lei stessa sotto quei riflettori: «Fin da piccola guardavo le sfilate in televisione e sognavo di poter essere un giorno anch’io su quella passerella. Oggi viverlo davvero è un’emozione grandissima. Provo una gioia immensa». La fascia conquistata a Grimaldi diventa così l’inizio di un percorso che Swami vuole vivere pienamente, guardando soprattutto alla crescita personale e alle opportunità che questa esperienza potrà offrirle: «Spero che questo percorso possa regalarmi tante emozioni, permettermi di conoscere persone nuove e aiutarmi a scoprire meglio me stessa». Nel suo futuro c’è un sogno ben preciso: «Vorrei diventare una modella. Spero che questo concorso possa rappresentare un punto di partenza e aiutarmi a trovare la mia strada».

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue, con un calendario di appuntamenti che porterà il concorso in alcuni dei luoghi più rappresentativi della Regione. Nuovi scenari e nuove protagoniste si preparano così a entrare nella storia della manifestazione. Le prossime date da segnare in agenda sono: il 16 agosto a Torano Castello, il 17 agosto a Dipignano, il 19 agosto a Oriolo, il 20 agosto a Santa Maria del Cedro.

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