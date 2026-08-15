Un documentario per raccontare l’impresa della Domotek

Sei episodi per rivivere la stagione da sogno della Domotek Volley, tra sudore, rimonte e un triplete che ha fatto tremare la pallavolo italiana. Da oggi,Venerdì 14 agosto sui canali social del club

C’è un sogno che si è fatto storia, e ora quel sogno diventa immagini, parole ed emozioni. La massima espressione del volley cittadino, neopromossa in A2, presenta “Il triplete della Domotek Volley”, la docu-serie ufficiale che racconta l’annata memorabile della squadra amaranto, capace di conquistare tre trofei in una sola stagione e di ridare slancio a un’intera città.

Un progetto editoriale che va oltre il racconto sportivo: sei capitoli per ripercorrere la cavalcata della Domotek dalla regular season fino all’apoteosi del PalaCalafiore, attraverso le voci, i volti e i cuori di chi ha vissuto ogni battaglia.

“Il triplete della Domotek Volley” non è solo una cronaca sportiva. È un viaggio autentico dentro lo spogliatoio, dentro la città, dentro l’anima di un club che ha saputo trasformare il sacrificio in orgoglio collettivo. È la storia di chi non si è mai arreso, di un gruppo che ha scelto di crescere insieme, di una comunità che ha ritrovato sé stessa attraverso la pallavolo.

Come recita il sottotitolo: “Con gli occhi al futuro, la testa al presente ed il cuore alle nostre radici”. Perché il triplete non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un’era.