Amantea Comics torna ad Amantea: il 21 e 22 agosto la IX edizione

Il 21 e 22 agosto 2026 torna ad Amantea Amantea Comics, giunto alla sua IX edizione, dedicata alla memoria di Stefania Mari, figura che ha ispirato il progetto e continua a rappresentarne una parte importante della sua identità.

L’edizione 2026, dal titolo “WHO RUN THE WORLD?”, si svolgerà al Parco Comunale La Grotta di Amantea e sarà articolata attorno a due temi: gli 80 anni de Il Piccolo Principe e la figura femminile nel mondo pop. Il programma comprende laboratori, tornei, GDR, mostre, stand, incontri, reading, live painting, K-Pop, cosplay e attività dedicate all’illustrazione. L’ingresso è gratuito.

Il doppiaggio protagonista ad Amantea Comics

Tra gli appuntamenti più attesi c’è “Riconosci questa voce? – Personaggi, identità e immaginari nel mondo del doppiaggio”, in programma sabato 22 agosto alle 18:30 nell’Area Palco.

Protagonisti saranno Sara Giacopello, Dimitri Winter e Pasquale Severino, con la conduzione di Antonello Santopaolo, per un incontro dedicato al rapporto tra voce, personaggi e immaginari nel mondo dell’intrattenimento e del videogioco.

Nella giornata di sabato sarà presente anche Videogiochitalia.it, in qualità di media partner, per seguire da vicino gli appuntamenti e le iniziative del festival.

La mostra “Se io non voglio, tu non puoi”

Tra gli appuntamenti culturali della IX edizione trova spazio “Se io non voglio, tu non puoi”, mostra nata all’Accademia di Belle Arti di Napoli, nell’ambito del corso di Design della Comunicazione, in collaborazione con Fondazione Una Nessuna Centomila e COMICON.

Il progetto affronta attraverso illustrazione, grafica e linguaggio visivo i temi del consenso, della libertà e del contrasto alla violenza di genere. La mostra, curata da Enrica D’Aguanno, Daniela Pergreffi e Nicoletta Rondinella, presenta un ampio parterre di artisti.

80 anni de “Il Piccolo Principe”

Il primo pomeriggio sarà dedicato agli 80 anni de Il Piccolo Principe, con incontri, reading, musica dal vivo e live painting. Tra gli appuntamenti anche la lettura del celebre racconto in italiano e in amanteano.

Amantea Comics ospiterà inoltre una mostra composta da oltre 80 volumi provenienti da tutto il mondo, parte della collezione privata di Stefania Mari.

Who Run the World? Girls

Il pomeriggio di sabato sarà dedicato alla figura femminile nella cultura pop, con appuntamenti tra cui “Mitiche: donne tra Storia e Mito”, la presentazione della graphic novel Scusa94, il contest cosplay e la mostra “Se io non voglio, tu non puoi”.

Tra le presenze artistiche dell’edizione ci sarà anche Ida Corti, illustratrice e animatrice 2D.

La manifestazione si svolge con il patrocinio istituzionale del Comune di Amantea, della Regione Calabria e dell’Istituto Comprensivo Statale IC Amantea Campora – Aiello C.