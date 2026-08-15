“Note in Piazza Steri ”, Concerto di violino con Manuela Mosca, organizzato dal Circolo Culturale Rossanese

Sarà il violino di Manuela Mosca il protagonista di “Note in Piazza Steri”, il concerto organizzato dal Circolo Culturale Rossanese per martedì 18 agosto 2026, alle ore 21.15, nella suggestiva cornice di Piazza Steri, nel centro storico di Rossano, a Corigliano-Rossano.. In programma un viaggio musicale da Bach e Schubert a Verdi, Mascagni e Morricone

Per la giovane violinista è un ritorno particolarmente significativo: per il terzo anno consecutivo torna infatti ad esibirsi a Rossano, città alla quale è legata anche dalle origini calabresi della sua famiglia, dopo gli appuntamenti del 2024 e del 2025.

Classe 2005, Manuela Mosca ha conseguito a soli 18 anni il diploma accademico di primo livello in violino con 110/110, lode e menzione d’onore all’unanimità. Il suo percorso artistico l’ha già portata su palcoscenici di grande prestigio: nel 2026, grazie a una borsa di studio per il Global Summer Institute of Music in Austria, si è esibita al Musikverein di Vienna. Con l’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, nella quale ha ricoperto anche il ruolo di primo violino di spalla, ha partecipato a produzioni in Italia e in Giappone, tra cui l’esperienza internazionale legata a Expo 2025 Osaka.

Il 2 giugno 2026 è stata scelta come spalla dell’orchestra per il concerto della Festa della Repubblica in Piazza del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in diretta su Rai 1. Dal 2025 è inoltre componente dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata da Riccardo Muti, con la quale ha svolto un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Tra gli appuntamenti più prestigiosi, il Concerto di Natale del 12 dicembre 2025 nell’Aula Paolo VI in Vaticano, diretto da Muti in onore e alla presenza di Papa Leone XIV.

A Piazza Steri proporrà un viaggio musicale attraverso epoche e linguaggi differenti. Il programma spazierà da Schubert, Bach, Pachelbel e Saint-Saëns a Dvořák, Verdi e Mascagni, fino alla grande musica per il cinema di Franco Micalizzi, Henry Mancini ed Ennio Morricone. Tra le pagine in programma figurano l’Ave Maria di Schubert, l’Aria sulla quarta corda e il Grave e Allegro dalla Sonata n. 2 per violino solo di Bach, Il Cigno di Saint-Saëns, Moon River di Mancini, le musiche di Morricone da Canone inverso e l’Intermezzo da Cavalleria rusticana di Mascagni.

Un repertorio capace di unire alcune delle pagine più amate della tradizione classica, dell’opera e del cinema, affidando al solo violino il compito di attraversare atmosfere e sensibilità diverse nella cornice di uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico.

Con “Note in Piazza Steri”, il Circolo Culturale Rossanese “Giuseppe Converso”, presieduto dal direttore Antonio Guarasci, rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura e della musica e nella valorizzazione degli spazi più suggestivi di Corigliano-Rossano. Previsti i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale e del Presdiente del Circolo Culturale Rossanese.