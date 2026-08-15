Domani la nave Palinuro in rada davanti a Trebisacce

Il Comune di Trebisacce rende noto che il 16 agosto, a partire dalle ore 16:00, la Nave Palinuro della Marina Militare Italiana sosterà in rada al largo di Trebisacce per l’intera giornata.
La Palinuro, storica goletta a tre alberi oggi impiegata come nave scuola a vela per la formazione degli allievi della Marina Militare, rappresenta, insieme alla più celebre Amerigo Vespucci, uno dei simboli più autentici della tradizione velica e marinara italiana, contribuendo a diffondere nel mondo l’immagine e i valori della Marina Militare.
La presenza dell’unità navale al largo di Trebisacce assume un significato particolare in quanto coincide con la Festa di San Rocco e con l’anno del Centenario della processione al mare (1926-2026), momento che da un secolo lega la comunità trebisaccese alla propria tradizione marinara.
L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla Marina Militare Italiana, al Comandante della Nave Palinuro, Capitano di Fregata Gianluca Montella, al Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, Capitano di Fregata Tullio Arcangeli, e al Delegato di Spiaggia di Trebisacce, Angelo De Bartolomeo, per aver reso possibile questo momento di incontro tra la tradizione navale italiana e la storia della città.