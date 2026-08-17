Premio Sant’Ilario 2026, martedì la X edizione: premiati protagonisti del territorio

Martedì 18 agosto, alle 21.30, nel piazzale del Sacro Cuore alla Marina di Sant’Ilario dello Ionio, si terrà il Premio Sant’Ilario 2026, X edizione dell’evento istituzionale del Comune di Sant’Ilario dello Ionio che racconta il territorio attraverso i riconoscimenti a quanti con il loro operato, in diversi ambiti delle professioni, del sociale e dell’arte, contribuiscono a dare lustro alla cittadina.

Il Premio Sant’Ilario, assegnato a cittadini santilariesi o di origine santilariese, quest’anno andrà al professore Ugo Mollica, colto e versatile, conduttore e giornalista, figura di riferimento per il territorio, all’architetto Vincenzo Mollica, artista poliedrico, autore di progetti fotografici creativi e di grande forza innovativa, all’imprenditore Pino Callipari, che con le sue competenze ha portato importanti aziende a livelli di eccellenza. Nella sezione “Amici di Sant’Ilario”, dedicata a quanti, pur non essendo santilariesi, hanno contribuito alla crescita culturale e sociale della cittadina ionica, il riconoscimento andrà all’architetto Vincenzo De Nittis, che ha lavorato alla riqualificazione di luoghi simbolo del paese come il castello di Condojanni, alla Delegazione Fai Locride e Piana, guidata da Titty Curinga, che ha dato risalto al patrimonio artistico di Sant’Ilario con le Giornate di Primavera, e all’attore Antonio Tallura, talentuoso interprete di produzioni cult in televisione, cinema e teatro, che ha contribuito al successo di importanti eventi santilariesi come l’Epizefiri Film Festival, diretto da Renato Mollica, e “Tramonto al castello”, evento realizzato dal Comune di Sant’Ilario in partenariato con la rassegna di teatro classico “Tra mito e storia” di Portigliola.

Ospiti della serata, i musicisti Paolo Sofia e Salvatore Gullace.