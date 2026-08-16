Celico verso la XVI edizione del Festival dell’Effimero

Saranno Marvin & Prezioso, Clementino e Cristiano De André i grandi protagonisti musicali della XVI edizione del Festival dell’Effimero, in programma a Celico dal 19 al 21 agosto 2026. Tre giorni ricchi di appuntamenti gratuiti pensati per un pubblico di tutte le età, in cui ai grandi live serali si affianca un’intensa programmazione dedicata alla natura, alla storia e alla cultura. Il Festival, promosso dal Comune di Celico, guidato da Matteo Lettieri, e dall’associazione culturale SilAntica, si aprirà mercoledì 19 agosto a partire dalle ore 9.00 con l’escursione “Bosco incantato”, dedicata alla scoperta delle meraviglie ambientali del territorio (punto di ritrovo Montescuro). La mattinata proseguirà, alle ore 11.00, nella Villa Comunale con l’incontro “Scacco al tempo: il viaggio di Gioacchino Greco”, incentrato sulla celebre figura dello scacchista seicentesco nativo di Celico. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sempre in Villa Comunale si terrà il convegno “Sulle orme di Gioacchino da Fiore – Il pensiero di un visionario del Medioevo”. A partire dalle ore 22.00, al Pattinodromo P. Beltrano, si ballerà con un duo simbolo della dance italiana ed europea: Marvin e Andrea Prezioso, con “Voglio vederti danzare live tour”. Sarà un viaggio tra le hit storiche che hanno infiammato le piste e segnato intere generazioni a cavallo tra gli anni ’90 e 2000.

La giornata di giovedì 20 agosto metterà al centro tutela ambientale, natura e identità locale. Alle ore 9.00 si partirà con la camminata ecologica “Dove il bosco incontra le persone”, organizzata in collaborazione con il Gruppo Scout Celico 1 (Ritrovo Calvario), seguita alle ore 11.00 (Ritrovo Manneto-Piazza Kennedy) dal trekking urbano “Celico da scoprire”, un itinerario guidato tra storia e tradizioni alla scoperta del centro abitato. Nel pomeriggio, presso la Villa Comunale, alle ore 17.00, si terrà il convegno “Natura e futuro”, incentrato sull’educazione alla sostenibilità, affiancato dal laboratorio didattico per bambini “Missione Plastic Free“. Alle ore 22.00 toccherà a Clementino, uno dei nomi di punta del rap italiano, portare sul palco la sua travolgente carica di freestyle e rime: un’esperienza live unica, fatta di rap, hip-hop e sonorità italiane che si intrecciano in uno stile inconfondibile.

La giornata conclusiva di venerdì 21 agosto darà spazio ai bambini con animazione e laboratorio creativo “Mani in festa”, organizzata in collaborazione con le Sorelle Mastrosimone (ore 10.00, Villa Comunale). Alle 11.30 laboratorio dai sapori calabresi con “La magia della Liquirizia” presso il Liquorificio Sila. Il pomeriggio, alle 17.00, in Villa Comunale il convegno dal titolo “Turismo delle radici”, un viaggio tra memoria, identità e futuro, accompagnato dall’esposizione delle creazioni del laboratorio di cucito locale. A chiudere la rassegna venerdì 21 agosto sarà Cristiano De André con il suo acclamato tour omaggio al repertorio del padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Ogni notte, a partire dalla mezzanotte, la musica proseguirà nell’Area Food con i DJ set live.