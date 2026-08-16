ASD Academy Siderno: altri quattro innesti in difesa e tra i pali

L’ASD Academy Siderno annuncia l’arrivo di altri quattro giovani calciatori, appartenenti alle classi 2010 e 2011, che andranno a rinforzare il reparto difensivo e il settore dei portieri.
I nuovi innesti sono:
Nicolò Crescimbini, portiere.
Giorgio Calabrò, difensore.
Vincenzo Commisso, difensore.
Giacomo Ruso, difensore.
Con questi quattro inserimenti la società prosegue l’opera di completamento dell’organico in vista dei prossimi campionati giovanili, augurando ai ragazzi un percorso ricco di crescita e soddisfazioni.