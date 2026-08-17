Femminicidio Forastefano, Antoniozzi: “Dolore profondo, la giustizia prevalga sulla vendetta”

“Il femminicidio di Ornella Forastefano ci addolora profondamente. Una donna uccisa è un grande dolore. Anche se registriamo il calo del 36% dei femminicidi che è un dato “straordinario” frutto dell’impegno comune di tutte le forze politiche e sociali. La signora Ornella aveva un bar e si era sganciata da una famiglia che è rilevante nell’organizzazione criminale jonica.

La preoccupazione dopo il dolore è anche per la famiglia cui apparteneva questa giovane signora. E in questo caso il Nessuno tocchi Caino vale doppio e certamente le autorità giudiziarie e gli agenti carcerari cui va il nostro plauso sapranno considerare questo aspetto. L’omicida paghi il suo conto ma con la giustizia non con altro. Ogni femminicidio è un colpo al cuore ma il netto calo è un merito di tutti e su questo dobbiamo insistere”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi