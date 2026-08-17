Dopo i Pitta Days, un altro finanziamento per il turismo: Catanzaro unisce mare, città e montagna

Il Comune di Catanzaro si colloca al terzo posto della graduatoria regionale dell’Avviso “Calabria Attrattiva – Accoglienza, Reti Territoriali e Valorizzazione per i Comuni della Calabria” con il progetto MO.S.A.I.CO.M – Mobilità Sostenibile e Accoglienza Integrata tra Costa e Montagna, che ha ottenuto 78 punti ed è stato dichiarato ammesso e finanziabile.

L’obiettivo è costruire un sistema turistico integrato capace di mettere in connessione la costa jonica catanzarese, il centro della città e la Sila, trasformando la straordinaria vicinanza tra mare, collina e montagna in un vero e proprio prodotto turistico. Una green road mare–montagna attraverso la quale collegare attrattori naturalistici e identitari oggi spesso fruiti separatamente. «È un risultato che assume ancora più valore perché arriva a poca distanza dal finanziamento ottenuto per il progetto dei Pitta Days – commenta l’assessore al Turismo Vincenzo Costantino –. Sono due progetti diversi, ma entrambi raccontano la direzione che stiamo seguendo: costruire un’offerta turistica che parta dalle caratteristiche più autentiche del nostro territorio e le trasformi in esperienze, servizi e occasioni di attrazione. Il terzo posto ottenuto da MO.S.A.I.CO.M conferma inoltre la qualità della progettazione che il Comune sta mettendo in campo».