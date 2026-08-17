Dopo i Pitta Days, un altro finanziamento per il turismo: Catanzaro unisce mare, città e montagna

Il Comune di Catanzaro si colloca al terzo posto della graduatoria regionale dell’Avviso “Calabria Attrattiva – Accoglienza, Reti Territoriali e Valorizzazione per i Comuni della Calabria” con il progetto MO.S.A.I.CO.M – Mobilità Sostenibile e Accoglienza Integrata tra Costa e Montagna, che ha ottenuto 78 punti ed è stato dichiarato ammesso e finanziabile.
L’obiettivo è costruire un sistema turistico integrato capace di mettere in connessione la costa jonica catanzarese, il centro della città e la Sila, trasformando la straordinaria vicinanza tra mare, collina e montagna in un vero e proprio prodotto turistico. Una green road mare–montagna attraverso la quale collegare attrattori naturalistici e identitari oggi spesso fruiti separatamente. «È un risultato che assume ancora più valore perché arriva a poca distanza dal finanziamento ottenuto per il progetto dei Pitta Days – commenta l’assessore al Turismo Vincenzo Costantino –. Sono due progetti diversi, ma entrambi raccontano la direzione che stiamo seguendo: costruire un’offerta turistica che parta dalle caratteristiche più autentiche del nostro territorio e le trasformi in esperienze, servizi e occasioni di attrazione. Il terzo posto ottenuto da MO.S.A.I.CO.M conferma inoltre la qualità della progettazione che il Comune sta mettendo in campo».
«Abbiamo una caratteristica territoriale straordinaria che troppo spesso abbiamo raccontato senza trasformarla in un’esperienza concretamente fruibile: in pochi chilometri si può passare dal mare alla montagna, attraversando paesaggi, ambienti e luoghi profondamente diversi. Con questo progetto proviamo a organizzare questa ricchezza, mettendo insieme mobilità, itinerari, tecnologia, accoglienza e promozione». Il primo tassello sarà la sperimentazione di un servizio di mobilità turistica sostenibile, destinato a piccoli gruppi di visitatori e collegato a un sistema di micromobilità basato anche su biciclette tradizionali e a pedalata assistita. I primi nodi individuati saranno Catanzaro Lido-Giovino, il Centro Storico e la Sila catanzarese. Saranno inoltre progettati itinerari tematici ed esperienziali che metteranno in rete, tra gli altri, le dune e il parco costiero di Giovino, il Bosco Li Comuni, la Pineta di Siano, il Parco della Biodiversità Mediterranea, il Parco Nazionale della Sila, Alberolandia e il MABOS – Museo d’Arte del Bosco della Sila. Percorsi pensati per essere fruiti a piedi, in bicicletta o attraverso mezzi sostenibili, con attenzione anche all’accessibilità per famiglie, bambini e persone con ridotta mobilità. Una componente centrale sarà quella digitale integrata nell’ecosistema digitale turistico comunale e nel portale Visit Catanzaro, con l’obiettivo di accompagnare il visitatore prima e durante l’esperienza. Il progetto comprende, inoltre, attività di promozione della destinazione mare–montagna, formazione degli operatori dell’accoglienza e un modello di governance condiviso con una rete di soggetti territoriali. Voglio infine ringraziare l’instancabile dirigente Benedetta De Vita e gli uffici comunali che hanno lavorato alla predisposizione della candidatura» – conclude l’assessore Costantino.