A Diamante la poesia di Sabatina Napolitano: “Tutti i giorni un incantesimo” protagonista alla Villa Pertini

Domenica 23 agosto alle 22, alla Villa Pertini di Diamante, Pippo Gallelli intervisterà Sabatina Napolitano sul suo ultimo libro di poesia dal titolo “Tutti i giorni un incantesimo” edito Pequod.
“Sabatina Napolitano si distingue e brilla tra le voci poetiche contemporanee come poesia che riempie: piena di amore, di vita e di intensità è capace a regalare il vero senso della poesia con lo scuotere e l’emozionare.
La poesia ritorna a Diamante in una notte che illumina il mondo. Così da Diamante la sua voce dilata in ogni luogo e amore lontano e vicino. È una occasione privilegiata di un incontro di un poetessa che parla di poesia.
È quindi Sabatina a riempiere i colori di felicità e riflessione, di cura e balli dell’anima dove lo spirito si sussurra in ogni soglia, in ogni nostalgia, in ogni figlio senza mamma, in ogni progetto senza cura.
È questo che è anche Sabatina Napolitano nella storia: una domestica luce. Elegante, affascinante e avvolta di mistero. Ma non è solo questo che rende la poesia di Sabatina Napolitano e Sabatina Napolitano stessa speciale: ma soprattutto quel sorriso capace a scrivere il diario dei sensi e significati, come se non ci fossero le ombre, e che anzi da corpo e voce alle ombre, in un modo che popola il mondo pieno di immensi pesi, leggere vittorie, divertenti sconfitte.”