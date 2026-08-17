Reggio, al Cine Teatro Odeon il Natale prende vita con “Il Sentiero Incantato”

Quest’anno al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria il Natale non si aspetta: si raggiunge attraverso un vero e proprio “Sentiero Incantato”, un percorso teatrale pensato per accompagnare il pubblico da novembre a dicembre tra spettacoli, musica, emozioni e grandi protagonisti.

Sono cinque le tappe di questo viaggio, tutte diverse tra loro e accomunate dalla volontà di offrire al pubblico un calendario capace di coniugare qualità, intrattenimento e atmosfera natalizia.

Il percorso prenderà il via con “Il Barbiere di Siviglia”, grande classico dell’opera, per proseguire con la comicità di Santo Palumbo in “È tutta colpa di Cavour”. Sarà poi la volta de “Il Fantasma dell’Opera”, tra musical e suggestioni, mentre il clima delle feste sarà affidato a “Buon Natale Signor Scrooge”, rilettura di uno dei più celebri classici natalizi. A chiudere il Sentiero Incantato sarà il Concerto di Natale Gospel, con tutta l’energia e la forza della musica gospel.

Cinque serate, cinque emozioni e cinque occasioni per vivere insieme la magia del teatro, racchiuse in un unico mini abbonamento dal titolo “Il Sentiero Incantato”, proposto al prezzo di 80 euro.

La campagna abbonamenti prenderà il via il 1° settembre 2026. Un’opportunità pensata per chi vuole assicurarsi fin da subito il proprio posto e vivere l’intero percorso, dalla prima all’ultima tappa.

Il Cine Teatro Odeon invita dunque il pubblico a lasciarsi guidare dalle luci del Sentiero Incantato e a prepararsi a un viaggio che, spettacolo dopo spettacolo, accompagnerà la città verso il Natale.

Cine Teatro Odeon – Reggio Calabria

Informazioni e acquisto abbonamenti: www.odeonrc.it

Info e contatti: 0965 886815

“Il Sentiero Incantato” è pronto a partire: cinque appuntamenti per arrivare insieme al Natale attraverso la magia del teatro.