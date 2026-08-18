Cirella, torna “Calici sotto le Stelle”: il 20 agosto il talk inaugurale sulle esperienze che generano territorio  

Tutto pronto a Cirella per la seconda parte della XVII edizione di “Calici sotto le Stelle”, dal 20 al 22 agosto. Torna l’atteso appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale Cerillae APS e dalla Casa del Chiarello, con il patrocinio del Comune di Diamante e il sostegno della Regione Calabria, del GAL Riviera dei Cedri e di Arsac, che trasforma il borgo antico di Cirella in un percorso tra vino, cultura, musica e spettacolo.

Ad aprire questa seconda parte sarà un appuntamento di particolare rilievo: giovedì 20 agosto, alle 20.30, in piazza Santa Maria dei Fiori, è in programma il talk inaugurale “Esperienze che generano territorio”, dedicato al rapporto tra enogastronomia, cultura e sviluppo locale. Non un semplice momento introduttivo, ma un vero e proprio confronto istituzionale, a testimonianza di quanto il tema della valorizzazione della Riviera dei Cedri sia oggi al centro dell’agenda locale e regionale. Ad aprire la serata saranno i saluti di Alessia Riccioppo, presidente dell’Associazione culturale Cerillae APS, del sindaco di Diamante Achille Ordine e dell’assessore al Turismo Francesco Bartalotta. Seguirà il confronto con l’onorevole Andrea Gentile, deputato della Repubblica, Domenico Maduli, presidente LaC e del gruppo editoriale Diemmecom, Antonio De Caprio, consigliere regionale, Biagio Faragalli, presidente della Provincia di Cosenza, Antonello Grosso La Valle, presidente UNPLI Cosenza, e Domenico Amoroso, direttore del GAL Riviera dei Cedri. Modera il giornalista Giuseppe Gallelli.

L’incontro sarà l’occasione per riflettere su come vino, gastronomia e iniziative territoriali possano rafforzare l’identità della Riviera dei Cedri e generarne nuove opportunità di sviluppo. La manifestazione proseguirà con la formula classica: percorsi di degustazione dedicati alle migliori etichette e cantine calabresi (DOC, DOP, IGT e IGP), affiancati da eventi culturali e spettacoli nel centro storico. Venerdì 21 agosto, sempre alle 20.30 in piazza Santa Maria dei Fiori, spazio a “Il gusto si racconta”, show cooking e masterclass tra sapori, tradizioni ed eccellenze del territorio, con la chef Federica Di Lieto e il gastronomo e sommelier Guglielmo Gigliotti. La XVII edizione conferma la vocazione di “Calici sotto le Stelle” a unire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole calabresi alla promozione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Cirella e della Riviera dei Cedri.