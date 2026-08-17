Reggio, Vinco e Pavigliana in festa: quattro giorni di musica, tradizioni, gastronomia e spettacoli per valorizzare il territorio

In considerazione dell’arrivo dell’estate ed rientro in ferie di tanti concittadini il Comitato Pro Vinco e Pavigliana promuove un’importante evento in seno alla festa e divertimento, organizzando per i giorni 20-21-22-23 agosto 2026 in piazza Rupà Vinco, a partire dalle ore 17:30, delle entusiasmanti giornate, volte a promuovere le attività artigianali e commerciali del territorio oltre che per socializzare ed aggregare, con la speciale partecipazione di grandi artisti, come: Rocco al Quadrato, Gruppo teatrale Don Orione, spettacolo musicale di raduno con organetto e tamburello con la partecipazione di Danilo Rappocciolo e Giuseppe Retto, la straordinaria partecipazione della mostra di auto storiche con il club VE.GA.S, ed a chiudere l’ultima serata con musica etnica calabrese il rinominato gruppo dei NÒTOS. Il fine specifico è quello di realizzare un’attrazione concreta per dare impulso al commercio e al turismo locale richiamando l’attenzione dei cittadini verso la periferia, valorizzando le frazioni di Vinco e Pavigliana addentrate in un’atmosfera di festa ed armonia.

Saranno allestite zone gastronomiche con l’immancabile panino con la salsiccia, arrosticini, bistecca di cavallo, arancini e rustici vari, dolci e tante altre delizie tipiche locali.

E’ previsto uno spazio importante con “TRILLY ANIMAZIONE” dedicato ai bambini con proposte di divertimento e coinvolgimento in seno alla festa ed allegria. Allieterà le