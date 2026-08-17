Comune di Catanzaro, concorso per un dirigente avvocato: assunzione a tempo indeterminato

Il Comune di Catanzaro – Settore Risorse Umane e Organizzazione ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Avvocato per il Settore Avvocatura Comunale.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta e inviata esclusivamente tramite la procedura telematica sul Portale del reclutamento “inPA” entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando.
Per consultare i requisiti di accesso, le materie d’esame, il trattamento economico e tutti i dettagli della procedura, si invita a prendere visione del bando integrale disponibile al seguente link: https://old.comune.catanzaro.it/amm-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi-attivi/