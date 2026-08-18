Scarti di Genio, da oggi le iscrizioni: l’11 settembre a Catanzaro workshop e concorso

Da oggi, 18 agosto, sono aperte le iscrizioni a «Scarti di Genio», il workshop e concorso promosso dal Coordinamento Giovani della UIL Calabria, in programma l’11 settembre al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro.

Le domande, da presentare online sulla pagina www.uilcalabria.it/scartidigenio, saranno accolte in ordine cronologico di arrivo fino al 9 settembre alle ore 19:00, termine tassativo.

Il concorso è aperto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati nel Comune di Catanzaro. La partecipazione è gratuita e i posti disponibili sono 20; le domande che dovessero arrivare oltre questo numero confluiranno comunque in una lista d’attesa.

La giornata dell’11 settembre, con inizio alle ore 17:00, si articola in tre fasi: un workshop di formazione tenuto da Rocco del Franco, founder di «Testa di Latta» e street-artist catanzarese, dedicato all’uso creativo dei materiali di recupero; una sessione pratica di creazione, in cui ogni partecipante realizza sul posto la propria opera; la valutazione delle opere da parte di una giuria e la premiazione finale, con premi di 800, 700 e 500 euro per i primi tre classificati.

Il workshop e il concorso, riservati ai 20 partecipanti selezionati, si inseriscono in una cornice più ampia: l’intera giornata dell’11 settembre sarà ad accesso libero per tutta la cittadinanza, con un percorso di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, un’area espositiva dedicata alle opere realizzate con i materiali raccolti, momenti di confronto e talk, fino a un finale in musica dal vivo.

Prosegue intanto, in tutte le sedi UIL delle cinque province calabresi, la raccolta di plastica e alluminio che alimenta il progetto: chi vuole partecipare al workshop può continuare a portare il materiale, pulito e possibilmente diviso per tipologia, nella sede UIL più vicina.

«Scarti di Genio non è solo una giornata di festa: è il modo con cui il Coordinamento Giovani della UIL Calabria racconta cosa significa, oggi, essere sindacato. Tutela dell’ambiente, lavoro dignitoso e diritti dei più giovani sono facce della stessa medaglia: non si costruisce un futuro sostenibile senza un lavoro sostenibile. Per questo invitiamo tutte le ragazze e i ragazzi calabresi tra i 18 e i 35 anni a iscriversi entro il 9 settembre: è un’occasione concreta per mettersi in gioco e far sentire la propria voce dentro un percorso che parla di ambiente, ma anche di lavoro e di diritti», spiega Giuseppe Furciniti, responsabile del Coordinamento Giovani UIL Calabria.