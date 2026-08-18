Reggina in chiusura per Madia. Piace un difensore del Giugliano

di Paolo Ficara – Con la squadra rientrata in città per proseguire la preparazione al Sant’Agata, Marco Marchionni attende di conoscere il volto definitivo della propria Reggina. A cominciare dal portiere. Ruolo in cui si aspetta sempre il via libera per tesserare Piras, classe 2006, dopo la mancata iscrizione del Fasano. Il ritiro in Piemonte ha però fatto maturare altre valutazioni, legate alla distribuzione degli under.

Tra i vari under presenti in difesa, infatti, il più pronto sembrerebbe Rosario Girasole. Che è un 2006, e quindi sarebbe tagliato fuori se il titolare fosse un suo pari età. Motivo per cui gli amaranto hanno chiuso l’accordo con il Catanzaro per il prestito di Lorenzo Madia, classe 2007. Attualmente è il terzo portiere della prima squadra, quindi in Serie B. Allo stato attuale, si sta allenando agli ordini di mister Gorgone. È atteso il suo ok in settimana.

Avevamo scritto di una trattativa ai dettagli per Marco Baldan. La Reggina ha raggiunto un’intesa di massima col giocatore, ma la Scafatese si sarebbe indispettita. Il via libera sembrava una formalità, dopo l’arrivo del pari ruolo Manzi a Scafati. Invece Baldan è stato schierato titolare in Coppa Italia contro la Salernitana, peraltro nell’inconsueta posizione di marcatore sinistro.

Allo stato attuale è da considerarsi ampiamente rallentata la pista Baldan per la Reggina. Dopo aver deciso di comune accordo di non tesserare il pur forte Andrei Anton, il ds Romairone si potrebbe rivolgere al Giugliano per il centrale mancino Marco Caldore, 32enne ex Juve Stabia.