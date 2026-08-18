A Cariati l’incontro tra Sinistra Italiana e il co-presidente della Linke Luigi Pantisano

Domani, Mercoledì 19 Agosto alle ore 19.00, nel Centro storico di Cariati una delegazione di Sinistra Italiana – AVS della Calabria incontrerà il Co – Presidente della Sinistra Tedesca, la Linke, Luigi PANTISANO, eletto alla più alta carica politica del Partito. Già deputato di Stoccarda, il figlio di emigranti di Cariati Marina, ha preso le redini di un partito in salute e forte crescita, come risulta da tutti i sondaggi degli ultimi mesi.

Alla sua elezione i dirigenti di Sinistra Italiana calabrese hanno inviato, per tramite di un dirigente del Partito che lavora in Germania, dov’è militante attivissimo, Giuseppe Liguori di Oriolo, le congratulazioni e la grande soddisfazione per l’elezione e la grande responsabilità che è affidata a Luigi PANTISANO, chiedendo di poter organizzare un incontro, al quale il Presidente ha subito aderito.

Sinistra Italiana ha da subito manifestato un grande entusiasmo per questo evento, anche per la condivisione del progetto politico della Linke di Pantisano, che mette al centro i lavoratori e la questione sociale, gli affitti e il clima, l’antirazzismo e la redistribuzione, lo stato sociale, insomma una idea di società che è assolutamente alternativa alle Destre tedesca ed europee.

La Delegazione di Sinistra Italiana che domani a Cariati incontrerà il Presidente della Linke sarà composta dal Segretario Regionale Fernando PIGNATARO, da Maria Pia FUNARO, della Segreteria regionale e dal Dott. Angelo BROCCOLO dell’Assemblea Nazionale del Partito.