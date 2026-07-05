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Cinque feriti in scontro tra tre auto nel Catanzarese. Uno è grave

Cinque feriti in un incidente avvenuto nella notte lungo la Ss106, al km 180, a Borgia in provincia di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, per cause in corso di accertamento, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto: una Volkswagen Passat, un’Audi e una Fiat 600 sulle quali viaggiavano, complessivamente, sette persone. Cinque persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco i feriti erano già stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti. (Adnkronos)

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