Disagi ferroviari in Calabria, il PD attacca Salvini: “Treni fermi, viaggiatori abbandonati, immobilismo e fumo negli occhi”

“Il Pd Calabria denuncia nuovi disagi patiti dai passeggeri sui binari calabresi, con ritardi di ore, carrozze senza aria condizionata e perfino il malore di una viaggiatrice, a riprova della grave inefficienza del sistema ferroviario verso Sud”. Lo si legge in una nota ufficiale del partito. “In questi giorni – afferma il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria e a Palazzo Madama componente dell’VIII Commissione – si stanno ripresentando i pesanti disservizi delle estati scorse. In Calabria i cittadini, gli studenti, i lavoratori, i malati e i turisti continuano a pagare il prezzo di ritardi, soppressioni, collegamenti insufficienti e servizi ferroviari molto spesso inadeguati. Ciò è ingiusto e indegno di un Paese civile. Il ministro Matteo Salvini rimane assente e pensa a vendere fumo con il ponte sullo Stretto, piuttosto che a risolvere questi problemi”. Il Pd Calabria ricorda di avere “denunciato più volte il progressivo isolamento ferroviario della regione, dalla fascia ionica alla dorsale tirrenica”. “La questione ferroviaria – sottolinea il partito – riguarda più in generale la coesione territoriale, il diritto alla salute, l’accesso al lavoro e le prospettive di sviluppo della regione. La Calabria rimane abbastanza isolata. È un male per l’economia, lo sviluppo e i diritti dei cittadini. Continueremo a incalzare il governo, che – concludono i dem calabresi – deve assumersi le proprie responsabilità”.