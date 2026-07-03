Alberi monumentali, Colosimo: “Traguardo storico per Catanzaro, grazie alla partecipazione di cittadini e associazioni”

“Per la prima volta Catanzaro può annoverare nel proprio patrimonio quattro alberi monumentali riconosciuti dalla Regione Calabria. Un risultato di grande valore per la tutela dell’ambiente e della memoria del territorio, che premia un lavoro condiviso tra istituzioni, cittadini e associazioni. Nello specifico hanno ottenuto il riconoscimento di alberi monumentali, tre alberature singole situate nelle zone di Germaneto-Calivello, San Leonardo e Gagliano e un gruppo di alberi localizzati presso i Giardini di San Leonardo”.

Lo afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Catanzaro, Irene Colosimo, commentando il riconoscimento regionale che ha visto accogliere quattro delle sei candidature presentate dal Comune.

“Si tratta di un primo passaggio importante – prosegue Colosimo – perché dà finalmente concreta attuazione a una norma nazionale del 2013, rimasta per troppo tempo inapplicata sul nostro territorio. Attraverso un percorso partecipato abbiamo coinvolto la comunità, offrendo ai cittadini e alle associazioni la possibilità di segnalare gli esemplari ritenuti meritevoli del riconoscimento di albero monumentale. È la dimostrazione di come la partecipazione possa tradursi in risultati concreti per la valorizzazione dei beni comuni. Questo è solo l’inizio: procederemo ad effettuare altre richieste, grazie anche alle continue segnalazioni e alla partecipazione dei cittadini”.

L’assessore sottolinea inoltre il contributo determinante del mondo associativo e del consigliere comunale Alberto Carpino: “Desidero ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato con competenza e passione a questo percorso, così come il consigliere comunale Alberto Carpino, il cui supporto è stato fondamentale per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Il riconoscimento ottenuto è il frutto di un autentico lavoro di squadra”.

“Questi alberi – conclude Colosimo – rappresentano non solo un patrimonio naturalistico di straordinario pregio, ma anche un simbolo della nostra identità e della storia della città. La loro iscrizione nell’elenco degli alberi monumentali costituisce un punto di partenza per rafforzare le politiche di tutela del verde urbano e di sensibilizzazione ambientale, nella consapevolezza che proteggere il nostro patrimonio arboreo significa investire nella qualità della vita e nel futuro della comunità.”