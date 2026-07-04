PNRR, sprint finale per Regioni e Comuni: Piemonte e Toscana centrano tutti gli obiettivi

Dopo la scadenza del 30 giugno, per Regioni e Comuni è tempo di bilanci sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Se da un lato alcuni territori hanno già raggiunto tutti i traguardi previsti, dall’altro prosegue la corsa per completare gli interventi ancora aperti e rispettare gli obiettivi fissati dal Pnrr.

Tra le Regioni spiccano Piemonte e Toscana, entrambe capaci di completare il 100% dei target previsti. In Piemonte sono stati attivati circa 39 mila progetti, per un valore complessivo superiore ai 10 miliardi di euro, distribuiti sull’intero territorio regionale.

Guardando ai Comuni, Firenze e Bologna figurano tra gli enti che hanno ottenuto il maggior volume di risorse. Torino ha già raggiunto il completamento di tutti gli obiettivi programmati, mentre Napoli ha realizzato il 90% degli interventi previsti dopo aver investito circa un miliardo di euro proveniente dai fondi del Piano.

Anche Milano registra un avanzamento significativo. Nel capoluogo lombardo sono stati completati 93 interventi, che spaziano dalla mobilità sostenibile all’edilizia scolastica, fino ai progetti culturali, grazie a investimenti superiori agli 840 milioni di euro. Complessivamente, in Lombardia sono oltre 2.500 i progetti gestiti direttamente, per risorse pari a circa 3,4 miliardi di euro.

Situazione più articolata in Puglia, dove il quadro degli interventi conclusi è ancora in fase di definizione. La Regione ha comunque comunicato di aver portato a termine, nel settore dei trasporti, l’acquisto di 16 elettrotreni “Pop”, per un investimento di circa 37 milioni di euro, oltre a quattro treni alimentati a idrogeno e alla relativa stazione di stoccaggio, per ulteriori 70 milioni.

In Calabria, il Comune di Catanzaro ha completato 15 dei 19 progetti finanziati, mentre altri quattro sono ancora in corso di realizzazione, raggiungendo così un livello di avanzamento del 79%. Alla Regione sono destinati complessivamente 10,369 miliardi di euro per finanziare 12.382 progetti.

In Alto Adige il Pnrr ha assegnato 1,75 miliardi di euro destinati a 4.610 interventi approvati, dei quali 3.165 risultano già conclusi. Al Molise sono stati attribuiti circa 9,9 miliardi di euro nell’ambito delle risorse complessivamente distribuite ai Comuni italiani.

Nelle Marche i progetti finanziati, totalmente o in parte, dal Piano sono 18.699. Secondo l’ultimo report regionale, aggiornato al 13 giugno, quasi 11.900 risultano già completati. In Abruzzo, invece, sono stati assegnati circa 4,4 miliardi di euro per quasi ottomila interventi, ma non sono ancora disponibili dati ufficiali sul loro stato di avanzamento.

Un impegno che il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, ha sintetizzato parlando di “un lavoro immane”, definizione utilizzata nei giorni scorsi durante un Forum per descrivere la portata delle attività necessarie a rispettare gli impegni del Piano.