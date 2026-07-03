Trasporto pubblico, Stasi alla Regione: “Completare i finanziamenti e rivedere i criteri di assegnazione dei servizi”

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha scritto all’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, chiedendo il completamento delle risorse destinate al trasporto pubblico locale e una revisione dei parametri utilizzati dalla Regione Calabria per definire i servizi minimi assegnati ai Comuni.
Nella comunicazione, il primo cittadino ripercorre le tappe della programmazione che ha interessato la città, evidenziando come gli incrementi del servizio registrati negli ultimi anni rappresentino solo un’attuazione parziale di quanto previsto dal Piano regionale dei trasporti.
“L’attuale incremento delle percorrenze rappresenta un risultato positivo, ma anche l’attuazione, seppur tardiva e ancora incompleta, di una programmazione avviata diversi anni fa”, sostiene Stasi, ricordando che il precedente Piano regionale aveva individuato per Corigliano-Rossano un fabbisogno di circa 843.848 bus-chilometro l’anno.
Secondo il sindaco, nonostante il passaggio dagli oltre 480 mila ai circa 676 mila bus-chilometro attualmente finanziati, resta ancora scoperta una parte significativa del servizio programmato. A questo si aggiunge, evidenzia, il ritardo complessivo della Calabria rispetto agli standard nazionali ed europei nel settore del trasporto pubblico.
Per il Comune, inoltre, la crescita territoriale e le caratteristiche urbanistiche di Corigliano-Rossano rendono ormai superati gli stessi parametri fissati anni fa dalla pianificazione regionale.
Per questo motivo l’amministrazione chiede due interventi: il completamento del finanziamento delle percorrenze già previste e l’apertura di un tavolo tecnico tra Regione, Comune e gestori del servizio per ridefinire i criteri di programmazione sulla base delle reali esigenze del territorio.
“Non si comprende per quale ragione il percorso di finanziamento del Tpl di Corigliano-Rossano, già sottodimensionato fin dalla programmazione regionale, si sia improvvisamente fermato. Non potendo credere che tale svista possa essere correlata a questioni di carattere politico, ritengo che la richiesta dell’ente comunale di completare il finanziamento programmato rappresenti una rivendicazione sacrosanta quanto banale”, afferma Stasi.
Il sindaco conclude chiedendo una revisione complessiva delle politiche regionali sul trasporto pubblico: “Il trasporto pubblico locale in Calabria registra livelli di servizio drammatici, in cui parlare di sottodimensionamento risulta quasi ottimistico. Da questo punto di vista, oltre al finanziamento urgente delle percorrenze programmate, è giunta l’ora di aprire una discussione sulla consistenza e sulle modalità di distribuzione di questo servizio, che potrebbe rappresentare uno strumento straordinario di inclusione sociale, di sviluppo economico e miglioramento della qualità della vita dei cittadini, obiettivi che non si raggiungono con le iniziative spot ed i proclami, ma con il lavoro e la programmazione”.