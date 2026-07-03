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Confesercenti Calabria, Claudio Aloisio eletto all’unanimità presidente regionale. “Accompagnare le imprese dentro i cambiamenti epocali del nostro tempo”

A pochi giorni dalla riconferma alla presidenza di Confesercenti Reggio Calabria, Claudio Aloisio è stato eletto all’unanimità presidente regionale di Confesercenti Calabria. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea elettiva riunita a Lamezia Terme. La candidatura, sostenuta da tutte le Assemblee provinciali, ha ottenuto il consenso unanime dei delegati. Nel corso dell’Assemblea sono stati inoltre eletti gli organi regionali dell’associazione, confermato Francesco Baggetta nel ruolo di Direttore generale e approvati gli aggiornamenti statutari, il regolamento di attuazione, il Codice etico e il modello di organizzazione, gestione e controllo.

 

Aloisio succede a Vincenzo Farina, al quale ha voluto rivolgere il suo primo pensiero.

 

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Vincenzo Farina per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno con cui ha guidato Confesercenti Calabria. Raccolgo un testimone importante con spirito di servizio e con la convinzione che il modo migliore per valorizzare quanto è stato costruito sia continuare a far crescere la nostra organizzazione, rafforzandone la capacità di rappresentare le imprese e di contribuire concretamente allo sviluppo della regione.»

 

Nel suo intervento il neo presidente ha indicato la direzione del nuovo mandato, partendo dalla necessità di ripensare il ruolo stesso delle associazioni di rappresentanza davanti alle grandi trasformazioni in corso.

 

«Stiamo attraversando cambiamenti epocali che incidono profondamente sul nostro modo di vivere, consumare, lavorare e fare impresa. Le piccole e piccolissime attività sono spesso quelle meno attrezzate a leggere questi processi e ad affrontarli con gli strumenti necessari. Il compito di Confesercenti sarà accompagnarle dentro questa trasformazione, aiutandole a comprendere i cambiamenti, a coglierne le opportunità e a non subirli passivamente.»

 

«Ma per svolgere fino in fondo questo ruolo dobbiamo cambiare anche noi. Le associazioni di rappresentanza devono ritrovare una presenza più forte, più utile e più riconoscibile nella vita quotidiana degli imprenditori. Non basta più essere interlocutori istituzionali: dobbiamo tornare a essere punti di riferimento reali, capaci di offrire servizi, visione, competenze e strumenti concreti.»

 

Secondo Aloisio, la sfida dei prossimi anni sarà costruire una Confesercenti capace di unire rappresentanza, innovazione e prossimità, rafforzando il rapporto con le imprese e contribuendo alla definizione delle politiche di sviluppo della Calabria.

 

«La Calabria mostra segnali incoraggianti, ma adesso dobbiamo trasformare queste opportunità in crescita stabile. Per farlo serve accompagnare le imprese in una fase nuova, nella quale competenze, innovazione, credito e capacità di leggere i mercati non sono più elementi accessori, ma condizioni decisive per restare competitivi.»

 

Una parte centrale dell’azione di Confesercenti continuerà a riguardare il turismo, individuato come una delle principali leve di sviluppo della regione.

 

«Il turismo continuerà a rappresentare una delle principali leve di sviluppo della Calabria, proprio per la sua capacità di generare ricadute su commercio, pubblici esercizi, artigianato, servizi e produzioni locali. Confesercenti proseguirà il lavoro già avviato sui progetti di innovazione e promozione del territorio, valutandone la possibile estensione a livello regionale, e sosterrà strumenti di governance turistica come le Destination Management Organization, insieme a politiche di rigenerazione economica e commerciale dei centri urbani, a partire dai Distretti Urbani del Commercio.»

 

«Confesercenti dovrà essere un’associazione capace di anticipare i cambiamenti, interpretare i bisogni delle imprese e trasformarli in proposte concrete. È con questo spirito che affronto questo incarico, insieme a tutta la classe dirigente regionale, con l’obiettivo di rendere la nostra organizzazione più vicina alle imprese e più incisiva nei processi di sviluppo della Calabria.»

 

Al termine dei lavori assembleari si è svolto il convegno pubblico “Rigenerare le città. L’economia di prossimità come motore di sviluppo urbano”, dedicato al ruolo dell’economia di prossimità nella riqualificazione dei centri urbani. Sono intervenuti il consigliere comunale di Lamezia Terme Manuel Raso, in rappresentanza del sindaco Mario Murone, e la deputata Simona Loizzo, che hanno portato il proprio saluto istituzionale. Nel corso del confronto è emersa con forza la necessità di riconoscere alle imprese di prossimità una funzione che va oltre la dimensione economica: negozi, pubblici esercizi, botteghe e servizi sono vere infrastrutture sociali delle nostre città, presidi di vivibilità, sicurezza e identità. Senza un tessuto imprenditoriale diffuso, i centri urbani rischiano progressivamente di perdere vitalità e capacità di attrazione.

 

L’Assemblea ha inoltre designato Claudio Aloisio quale delegato all’Assemblea nazionale di Confesercenti e approvato all’unanimità la candidatura di Nico Gronchi alla presidenza nazionale dell’associazione.

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