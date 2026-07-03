Cosenza: al Museo dei Brettii e degli Enotri la quinta edizione dell’Aperinchiostro di Luglio

Anche quest’anno il suggestivo scenario del chiostro del Museo torna a trasformarsi in un salotto culturale con l’Aperinchiostro di Luglio.
Quattro appuntamenti imperdibili, tutti alle ore 19:00, per celebrare la lettura come incontro, condivisione e presidio di libertà civile.
IL PROGRAMMA & LE SUE PECULIARITÀ
Giovedì 9 Luglio | “POLIMORFE”
L’album di Angelica Perri con Diego Soda, Federica Greco, Alessandra Ciniglia, apre il festival con una sperimentazione acustica totale, dove il cantautorato si fa “fluido” per esplorare il tema del cambiamento interiore.
Martedì 14 Luglio | “IL DOLORE DEGLI ALTRI”
Presentazione del libro di Rosy Demarco (Castelvecchi Ed.). Dialogano con l’autrice Giuseppe Bruno e Antonella Falco. Un focus profondo sull’empatia, che prenderà vita grazie alle potenti letture teatrali dell’attrice Annalisa Insardà e alla fisarmonica di Salvatore Cauteruccio.
Mercoledì 15 Luglio | “LA LINGUA MADRE”
Uno spettacolo unico sulla potenza e i segreti del dialetto calabrese con la voce narrante del giornalista Arcangelo Badolati, il piano jazz di Antonio Ruoppolo e le letture di Titti Mileto. Un contrasto d’avanguardia tra tradizione arcaica, inchiesta e ritmo jazz.
Martedì 21 Luglio | IN MEMORIA DI NUCCIO ORDINE
Il cuore emotivo della rassegna: “La Resistenza dell’Inutile”, basato sull’opera “Il Decameron come farmaco” del grande e compianto filosofo (La nave di Teseo). Intervengono Chiara Cassiani e Matteo Leta.
La serata culminerà in una straordinaria lettura collettiva a 12 voci con le musiche del Tarab Ensemble: un abbraccio corale per celebrare l’eternità del suo pensiero.
Il cuore emotivo della rassegna: “La Resistenza dell’Inutile”, basato sull’opera “Il Decameron come farmaco” del grande e compianto filosofo (La nave di Teseo). Intervengono Chiara Cassiani e Matteo Leta.
La serata culminerà in una straordinaria lettura collettiva a 12 voci con le musiche del Tarab Ensemble: un abbraccio corale per celebrare l’eternità del suo pensiero.