“Mae cambia playlist”: il Chiostro San Domenico applaude il primo appuntamento della rassegna estiva della Scuola A Regola d’Arte

Si è svolto ieri sera, nella suggestiva cornice del Chiostro San Domenico di Lamezia Terme, il primo appuntamento della rassegna estiva della Scuola di Danza e Arti Sceniche A Regola d’Arte, che ha regalato al pubblico una serata all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni.

Protagonista della serata è stato “Maè cambia playlist”, uno spettacolo brillante e ironico che ha raccontato, attraverso la musica, il simpatico scontro generazionale tra un’insegnante innamorata delle intramontabili hit degli anni ’80 e i suoi allievi, determinati a farle cambiare… playlist. Tra battute, gag e momenti di grande coinvolgimento, la “maestra”, da sempre affezionata ai grandi classici della sua generazione, si è ritrovata ad ascoltare i brani più amati dai ragazzi di oggi.

Sul palco si sono alternate le canzoni che stanno conquistando le classifiche italiane, da Alfa a Serena Brancale, passando per Gazzelle e altri protagonisti della musica contemporanea, in uno spettacolo che ha saputo coinvolgere spettatori di tutte le età. Un viaggio musicale capace di far sorridere, cantare ed emozionare, dimostrando come la musica riesca sempre a creare un ponte tra generazioni.

La serata ha confermato ancora una volta il valore del Chiostro San Domenico come luogo di cultura e condivisione, grazie anche all’impeccabile organizzazione del Sistema Bibliotecario Lametino.

Un sentito ringraziamento va al Chiostro San Domenico e al Sistema Bibliotecario Lametino per la consueta professionalità e disponibilità con cui sostengono ogni iniziativa culturale, con un particolare grazie a Claudio Petronietti e Giacinto Gaetano, sempre attento a valorizzare uno dei luoghi più affascinanti della città attraverso eventi di qualità.

La rassegna prosegue già questa sera al Teatro Grandinetti, con un doppio appuntamento: alle ore 21 andrà in scena “Cuore d’Inchiostro”, spettacolo dedicato ai più piccoli, mentre a seguire sarà la volta di “Le onorate – Storie di donne forti e combattenti”, un intenso omaggio a figure femminili capaci di lasciare un segno con il loro coraggio, la loro determinazione e la loro forza.