Consiglio Comunale di Cassano All’Ionio convocato per il 24 agosto

È stata convocata dalla Presidente del Consiglio Comunale Sofia Maimone la seduta del Consiglio Comunale di Cassano All’Ionio, fissata per lunedì 24 agosto 2026, alle ore 16:30 in prima convocazione, e per martedì 25 agosto alle ore 17:30 in seconda convocazione.
La seduta si terrà presso la Sala Convegni del Polifunzionale delle Grotte di Sant’Angelo, dove l’assemblea sarà chiamata a discutere i tre punti posti all’ordine del giorno.
Al primo punto figura l'”Adeguamento del Piano comunale di spiaggia a seguito delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di Servizi – Approvazione degli elaborati definitivi”.
Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esaminare l’iscrizione dell’associazione “Volontari Cuori Aperti ODV” nell’Albo comunale delle associazioni, delle organizzazioni e delle istituzioni presenti nel territorio.
Infine, è prevista una discussione sulla situazione dell’ordine pubblico a Cassano All’Ionio.
La seduta rappresenterà un momento di confronto su temi di interesse per la comunità, dalla pianificazione del territorio al ruolo dell’associazionismo, fino alla sicurezza e alla vivibilità del territorio comunale.
La convocazione è stata formalizzata dalla Presidente del Consiglio Comunale Sofia Maimone con protocollo n. 0023259/2026 del 14 agosto 2026.