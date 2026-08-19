Il bilancio dello Street Book Festival di Crotone

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di critica l’edizione crotonese dello STREET BOOK FESTIVAL, la rassegna nazionale del libro e della lettura giunta alla sua quarta edizione, organizzata dall’associazione Book Project di Roma in stretta sinergia con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Crotone.

Sedici giorni di incontri, dibattiti e workshop hanno trasformato il lungomare della città pitagorica in un luogo di confronto e partecipazione, coinvolgendo un pubblico numeroso e variegato e dando spazio a importanti protagonisti del panorama culturale nazionale e istituzionale. Tra gli ospiti della rassegna anche il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, insieme a numerosi autori e personalità del mondo della cultura e dell’editoria, anche di rilievo nazionale.

All’interno del villaggio culturale, apprezzatissimi sono stati “I LIBRI GIGANTI”, delle grandi strutture scenografiche a forma di libro contenenti delle immagini dell’Antica Kroton e “IL LIBRO BIANCO”, un’opera maestosa installata al centro di Piazza Berlinguer, dove turisti e residenti si sono fermati anche per un istante a scrivere un pensiero, un desiderio, una riflessione, una storia o semplicemente una parola.

Particolarmente suggestiva è stata la serata conclusiva, quando è stato allestito “UN LUNGO…MARE di LIBRI”, la più grande STRADA DI LIBRI mai realizzata in Italia, un tappeto infinito di pagine aperte, un vero e proprio sentiero di libri illuminati lungo oltre 40 metri, un percorso simbolico e scenografico che ha trasformato lo spazio dell’evento in una strada di luce e cultura. A fine serata tutti i volumi sono stati omaggiati ai numerosissimi visitatori presenti.

E il viaggio continua. Il festival, solo nel mese di agosto è presente in oltre 20 centri di villeggiatura tra mare e monti in tutto il centro-sud Italia, per tornare nelle città a partire dai primi di settembre. I libri giganti, il libro bianco e la strada dei libri sono pronti a fare tappa a Soverato (Cz) nella serata di sabato 22 agosto, per un nuovo appuntamento all’insegna dei libri tra la gente.