Carl Sentance & Rowan Robertson

LIVE

– Martirano Lombardo, 25 agosto 2026 –

Opening act: G3 Calabria

Ingresso gratuito

Sacred Heart – A Night Divine In The Name Of Dio:

Carl Sentance & Rowan Robertson al RockOn Martirano Lombardo nel nome di Ronnie James Dio



Martedì 25 agosto, in Piazza Matteotti, il cantante dei Nazareth e il chitarrista dei Dio protagonisti di un doppio set in esclusiva nazionale. Live a ingresso gratuito.

L’associazione RockOn Martirano Lombardo annuncia l’arrivo in Calabria, per la prima volta in carriera e in esclusiva nazionale, di due big della scena hard’n’heavy internazionale:

– Carl Sentance, straordinario cantante, per oltre un decennio, dei Nazareth e membro originale della band di Don Airey, il tastierista dei Deep Purple, tra i più celebrati e richiesti della storia del genere (anche Rainbow, Whitesnake, Michael Schenker Group e Ozzy Osbourne). A partire dagli esordi negli anni ’80 nei Persian Risk, autentica fucina di talenti che ha lanciato, tra gli altri, anche Phil Campbell dei Motörhead, Sentance si è affermato come una delle voci più apprezzate della sua generazione, legando il suo nome ad altre leggende del genere quali Geezer Butler, storico bassista e co-fondatore dei Black Sabbath, per il suo progetto solista di fine anni ’80, e Krokus. Ha al suo attivo anche tre dischi in proprio, tra cui l’ottimo “Silent Angels”, pubblicato nel 2024.

– Rowan Robertson, autentico enfant prodige delle sei corde, lanciato ad appena 17 anni da Ronnie James Dio, che lo recluterà per il quinto album in studio dei Dio, l’acclamato “Lock Up The Wolves”, del 1990, in cui è anche co-autore di tutti i brani. L’esperienza proiettò improvvisamente Robertson verso la fama internazionale, grazie anche al gran clamore mediatico derivato dalla scelta di Dio, che aveva deciso di designare come erede di due tra i più importanti axemen anni ’80, Vivian Campbell prima e Craig Goldy poi, un ragazzino alle primissime armi. E sarà proprio l’imponente “Lock Up The Wolves Tour” il fulcro del set della band di Robertson, che eseguirà l’intera scaletta suonata in quell’occasione in giro per il mondo. Ma c’è di più: ad accompagnare il chitarrista inglese nel suo tributo all’indimenticato Ronnie James Dio ci sarà una special guest d’eccezione, lo stesso Carl Sentance, per un doppio set semplicemente imperdibile.

Un modo unico di rendere omaggio a una delle più grandi voci della storia del rock.

I due superospiti della diciannovesima edizione saranno accompagnati da una band d’eccezione: Emiliano Tessitore (chitarra), Francesco Caporaletti (basso) e Alessio Palizzi (batteria).

In apertura, il primo G3 Calabria targato RockOn, con tre fra le migliori chitarre calabresi: quelle di Matteo Procopio, Jo Di Nardo e Michelangelo De Gregorio. Ad accompagnarli la sezione ritmica composta da Giuseppe Andricciola (basso) & Giuseppe Torchia (batteria), più Dr. X alla voce per la jam finale.